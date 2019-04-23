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Перспектива. Наука станет двигателем развития Удмуртии

22 апреля
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В Госдуме России обсудили перспективы и условия создания в республике научно-образовательного центра

%d0%9d%d0%9e%d0%a6 %d0%a3%d0%a01 Перспектива. Наука станет двигателем развития Удмуртии

Сеть из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня должна появиться в России к 2024 году. Об этом говорится в указе Президента России, определяющем национальные цели развития страны до 2024 года. Первые пять НОЦ будут созданы уже в этом году. Известно, что три из них – в Тюменской, Белгородской областях и Пермском крае – находятся в высокой степени готовности. Удмуртия также намерена войти в число регионов, где в рамках нацпроекта «Наука» откроются центры.

9 апреля председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов и депутат Государственной Думы России, доктор исторических наук, профессор Российской академии наук Алексей Загребин обсудили перспективы и условия создания в Удмуртской Республике НОЦ – структуры, которая объединит потенциал вузов региона, академической науки, промышленности и республиканских властей, а также обеспечит технологический прорыв в реальном секторе экономики.

Алексей Загребин, в частности, рассказал о работе по созданию научно-образовательных центров, которая ведётся на федеральном уровне.

– Создание научно-образовательных центров – это новый уровень интеграции науки, образования и реального сектора экономики. Это наш путь добиться успеха в сфере глобальной конкурентоспособности, – уточнил депутат.

Рашид Хуснутдинов отметил наличие в Удмуртии общественного запроса на качественный экономический рост и развитие социальной среды:

– Технологическое развитие и современное качественное образование востребованы обществом, поскольку являются основой для роста экономики и повышения уровня жизни людей. Именно поэтому в этой работе можно рассчитывать на поддержку научно-образовательного сообщества и бизнеса. В Удмуртии есть всё необходимое для создания научно-образовательного центра.

Кстати

26 марта депутат Госдумы России Андрей Исаев посетил Удмуртский федеральный исследовательский центр.
– Научно-образовательный центр способен преобразовать регион, – сказал парламентарий после посещения центра. – Это институт, который строится на долговременном фундаменте. НОЦ способен сделать регион привлекательным для инвестиций. Это создаст тысячи высококвалифицированных рабочих мест, изменит среду обитания. Поэтому конкуренция за то, чтобы попасть в эти 15 регионов, крайне высока. Удмуртия – регион с высококвалифицированным населением, с огромной оборонной промышленностью, которая все советские годы была флагманом индустрии и научно-исследовательских разработок, и поэтому у нас изначальные данные, чтобы участвовать в конкуренции и стать таким центром, очень высоки. За это будем вместе бороться.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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