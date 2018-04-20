Глава Минстроя УР подчеркнул, что решение проблемы «обманутых дольщиков» является одной из приоритетных. Правительством страны поставлена задача – обеспечить всех пострадавших граждан жильём в ближайшие четыре года. В июне прошлого года в республике была утверждена дорожная карта и разработаны планы–графики по каждому объекту, выполнение которых контролирует Минстрой РФ. В 2017 году в республике решили вопросы по двум проблемным объектам. Всего в региональном реестре обманутых дольщиков на 1 января 2018 года остаются 264 человека.
Проблему «обманутых дольщиков» в республике решают при помощи разных механизмов.
– Для домов, где достройка невозможна, а это объекты по улице Баранова, Сабурова, Береговая, будем применять республиканский закон № 42 по проведению конкурса на определение застройщика, готового предоставить квартиры обманутым дольщикам в обмен на предоставление в аренду земельного участка на жилищное строительство. Для домов, где возможна достройка, реализуется процедура смены застройщика в рамках банкротства или поддержка созданных гражданами жилищно–строительных кооперативов для завершения строительства, – подчеркнул министр.
При этом он отметил, что по некоторым проблемным новостройкам уже определены сроки сдачи. Так, трёхэтажный дом по переулку Широкому, 123 в Ижевске (здесь 23 дольщика) должен быть введён в строй до 1 августа этого года. 16–этажный дом по ул. Петрова, 49 опять же в Ижевске – это 123 дольщика – во втором квартале следующего, а четыре дома в ЖК «Родниковый край» в посёлке Хохряки Завьяловского района – это ещё 172 договора долевого участия – в третьем квартале.
– Минстроем России уже одобрена заявка о возможности смены застройщика на объекте по ул. Петрова, – рассказал Иван Ястреб. – Новым застройщиком жилого дома станет АО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». 1 марта ИКУР вышел с заявлением в Арбитражный суд УР о намерении стать приобретателем недостроенного объекта. Заседание Арбитражного суда назначено на 16 апреля.
Напомним, строительство дома на Петрова, 49 началось еще в 2012 году. Был готов каркас восьми этажей, когда стройка прекратилась.
– Опыт завершения строительства проблемного объекта у Ипотечной корпорации Удмуртской Республики есть, – сказал Иван Ястреб. – Силами предприятия была решена проблема обманутых дольщиков 98–квартирного дома в Глазове. Кроме того, ИКУР удалось получить 40 процентов экономии от заявленной сметной стоимости объекта. За многолетнюю деятельность общество, 100 процентов акций которого находится в собственности республики, доказало свою эффективность и финансовую устойчивость. Именно поэтому при проработке механизмов решения проблемы обманутых дольщиков по ул. Петрова, 49 Правительством УР было принято решение привлечь в качестве нового застройщика проблемного объекта Ипотечную корпорацию Удмуртской Республики.
Достраивать дома в ЖК «Родниковый край» будет ООО «Холмы–2». 20 декабря прошлого года Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика. Эта процедура также была одобрена Минстроем России.
Между тем
О сроках восстановления своих прав на квартиры «обманутые дольщики» могут узнать на сайте Минстроя России.
Напомним, обязанность субъектов РФ направлять в Министерство строительства и ЖКХ РФ региональные планы–графики (дорожные карты), содержащие меры по решению проблем граждан, включённых в реестр обманутых дольщиков, утверждена распоряжением Правительства России от 26.05.2017 г. № 1063–р.
По словам главы Минстроя РФ Михаила Меня, процесс подготовки и корректировки дорожных карт занял несколько месяцев. В итоге в ведомство поступили планы–графики от 72 субъектов РФ, в которых насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства, 38 150 обманутых дольщиков.
В соответствии с утвержденными графиками в 2017 завершено строительство 139 объектов, вошедших в дорожные карты, ещё 187 возведут в этом году, 160 – в 2019–м, остальные – позже. Сроки достройки 228 объектов пока не обозначены – впрочем, как подчеркнул глава ведомства, по каждому такому объекту описан алгоритм решения проблемы, хотя по объективным причинам и не названы конкретные даты сдачи домов.
– Планы–графики находятся в открытом доступе, однако они не будут статичными, – подчеркнул Михаил Мень. – Их корректировка продолжится. Регионы будут совершенствовать свои графики с учетом тех замечаний и предложений, которые могут поступать от экспертного сообщества, депутатов и инициативных групп граждан. Важно, что уже сейчас работа систематизирована.
Ранее Минстрой России издал новый приказ со скорректированными критериями отнесения граждан к числу обманутых дольщиков. В новом документе ведомство изменило срок неисполнения обязательств застройщиком, после которого его клиент может претендовать на включение в реестр пострадавших дольщиков. Если раньше этот срок составлял девять месяцев, то теперь снижен до полугода.
Кроме того, ранее одним из условий причисления граждан к «обманутым дольщикам» являлось отсутствие двойных продаж в новостройке (привлечение денежных средств двух и более лиц в отношении одного и того же помещения). Теперь граждане в новостройках с двойными продажами смогут рассчитывать на помощь государства. Для отнесения объекта строительства к числу проблемных достаточно, чтобы в отношении застройщика была введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве. Ещё одним поводом для включения объекта строительства в число проблемных является нарушением застройщиком проектной документации.
Наличие договора страхования ответственности застройщика также перестает быть препятствием для отнесения гражданина к числу пострадавших при условии, что страховая компания находится в одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, указано в тексте приказа.
Изменения также коснутся покупателей апартаментов (нежилых помещений). Их исключили из перечня лиц, имеющих право на господдержку при банкротстве застройщика и компенсацию средств от Фонда защиты прав дольщиков.
Приказ также корректирует правила исключения дольщиков из числа пострадавших. Теперь основанием для смены статуса является ввод в эксплуатацию проблемного проекта.
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