Подключать цифровое телевидение помогают волонтёры
Первый заместитель министра Михаил Фоминов рассказал о мероприятиях по переходу на цифровое телевидение. В Удмуртии строительство объектов сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания завершено в 2017 году. К декабрю 2018 года охват населения цифровым телевещанием составил 99,27 процента. С 15 апреля 2019 года отключается аналоговое вещание. По словам Фоминова, 21 тысяча домохозяйств смотрит аналоговое телевидение, то есть 3,6 процента от общего числа (574 тысячи домохозяйств). Чтобы активизировать процесс перехода на «цифру», ведомство создало группу волонтёров. Более 350 человек помогают жителям Удмуртии подключать цифровое телевидение. А правительство региона утвердило постановление о помощи в приобретении спутникового оборудования тем, кто оказался вне зоны приёма цифрового эфирного вещания. Размер компенсация составляет 4500 рублей на одно домохозяйство. Всего на эти цели в бюджете республики запланировано 10 млн рублей.
Проект повысит качество жизни
Министр информатизации и связи Тимур Меджитов поделился планами по реализации национального проекта «Цифровая экономика». Ведомство будет работать по направлениям: цифровые технологии, «умные» города, информационная безопасность, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, цифровое государственное управление. Каналы связи покроют более 2 тысяч социально значимых объектов в 717 населённых пунктах республики.
Проект «Умные» города Удмуртской Республики», в частности, позволит повысить качество жизни граждан за счёт использования сервиса голосований, отправки заявок на решение проблем в области жилищно-коммунального хозяйства. Планируется создание портала для информирования о спортивных и культурных мероприятиях, а также формирование региональных туристических маршрутов.
В 2019 году, кроме всего прочего, будет развиваться проект по аутсорсингу бухгалтерии. В нём участвуют 400 учреждений, 18 органов власти. Плановая экономия - порядка 17 процентов от текущих затрат. – «Пилот» реализован на примере четырёх учреждений, экономия по итогам 2018 года составила 1 миллион рублей, – уточнил Меджитов.
Отдельная задача – подготовка кадров для отрасли информатизации и связи. В сентябре 2019 года начнётся набор на новые специальности ИТ-техникума, сформированного совместно с Минобрнауки Удмуртии на базе Техникума радиоэлектроники и информационных технологий имени А.В. Воскресенского. А в течение 2019 года пройдут профориентационные и образовательные мероприятия «ИТ-лагерь» и «Ночь карьеры в ИТ».
Важно
18 марта ведомство запустило горячую линию по переходу на цифровое телевидение. По бесплатному телефону 8-800-350-37-74 жители Удмуртии смогут получить ответы на вопросы, касающиеся вызова волонтёров для оказания помощи по подключению и настройке цифрового оборудования, а также приобретения спутникового оборудования и получения материальной помощи на его покупку.
Цифры
Итоги работы отрасли информационно-коммуникационных технологий за 2018 год:
В 120 населённых пунктах Удмуртии реализован проект устранения цифрового неравенства.
До 122 объектов здравоохранения проведены волоконно-оптические линии связи.
150 объектов мобильной связи построены.
200 действующих объектов реконструированы.
1,123 млрд рублей –объём инвестиций в отрасль.
С 70 до 75% увеличилась доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет.
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