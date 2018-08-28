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Перетянули канат в Сыктывкаре

28 августа
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С 21 по 23 августа в Сыктывкаре состоялся IV Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. В соревнованиях приняли участие около 400 человек из более сорока регионов России.

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Программа Фестиваля включала 18 видов спорта, в том числе национальных - лапта, корэш, борьба на поясах, городошный спорт, северное многоборье. Кроме них прошли показательные выступления в таких видах спорта как лямпиада, хапсагай и шод сан лад, а также армрестлинг, перетягивание каната и ряд других.

В перетягивании каната Удмуртию представляла команда Граховского района – как победитель Республиканских сельских игр. Уверенно проведя все поединки, наши канатчики стали победителями фестиваля в весовой категории до 720 кг. В поединках из двух встреч были обыграны со счетом 2:0 соперники из Ульяновской, Калужской, Саратовской, Ленинградской областей и Республики Коми. Медали, дипломы и кубок победителей были вручены Роману Кашеварову, Максиму Харитонову, Сергею Грудинину, Денису Колесникову, Александру Юрьеву, Евгению Лютенкову, Дмитрию Шабардину, Сергею Красильникову и капитану команды Андрею Ватлину.

Команда участвовала и в категории свыше 720 кг, где заняла второе место, уступив друзьям из Дагестана, третье место у команды Коми. Для увеличения веса команды Удмуртии самого лёгкого участника заменили на водителя автобуса – Николая Перевощикова – 124 кг, который сильно радовался серебряной медали турнира в сверхтяжёлом весе.

Хорошо выступили в Сыктывкаре и городошники. Команда, составленная из призёров сельских игр Удмуртии, заняла 4-е место. Успех канатчиков – это результат многолетней работы по развитию перетягивания каната в Граховском районе и в Удмуртии в целом. Было приятно слышать от соперников, что им известно о силе канатчиков из Удмуртии.

Как видно, нашу республику знают в России не только как один из ведущих регионов по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, биатлон), но и по неолимпийским - перетягиванию каната.

Для сохранения имиджа лидера нужно продолжать развивать этот тяжёлый вида спорта, набравший популярность в нашем регионе, во многом, благодаря инициативным людям, руководству районов, поддержке Минспорта Удмуртии, сельским спортивным играм. Впереди у канатчиков Кубок и Первенство страны, которое Федерация перетягивания каната России планирует провести в декабре. В соревнованиях участвуют мужские, женские и смешанные команды. Состав команд – 8 человек.

Игорь Ильин

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