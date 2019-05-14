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Перетягивание каната. Cилачи вступили в 10-й сезон

13 мая
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В райцентре Грахово в 10-й раз провели Открытый Республиканский турнир по перетягиванию каната. Мужские команды соревновались в полусредней (600 кг) и тяжелой (720 кг) весовых категориях, женские команды были представлены в весе 560 кг. В составах – по 8 человек.

Sport sports grounds rope 36871 Перетягивание каната. Cилачи вступили в 10-й сезон

Участвовали сельские команды из Малой Пурги, Завьялово, Кизнера, Киясово, Грахово, городские силачи из Ижевска, Можги, а также сборные студенческих отрядов Удмуртии и коллектив от Сарапульского электрогенераторного завода. Прибыли помериться силами и команды из Татарстана, Самарской и Оренбургской областей. Собралось 17 коллективов.

Применили круговую систему соревнований – все соперники в своих категориях встретились друг с другом. На 50 поединков понадобилось три с половиной часа.

В весе до 600 кг победителем стала команда Граховского района, второе место у Самарской команды, третье – у силачей Малой Пурги. В категории 720 кг уверенную победу одержал Малопургинский район, следом команда деревни Яги-Какси (Граховский район), третье место – у Кизнерского района. Зрелищно прошёл турнир у женщин. Победительницей стала команда Граховского района, на втором месте – команда Малопургинского района, третье место присуждено сборной студенческих отрядов, которая обошла соперниц из Киясовского района благодаря более лёгкому весу – в поединке между ними была зафиксирована ничья.

Соревнования судили специалисты во главе с Андреем Райзихом из УдГУ.

На церемонии награждения глава Граховского района Виктор Белов вручил победителям кубки, призёрам – медали и дипломы Минспорта Удмуртии. Участники получили сувениры с удмуртским орнаментом, символикой района и республики.

Летом перетягивание каната в Удмуртии можно будет увидеть на корпоративных турнирах и спартакиадах предприятий, а также на XXVIII Республиканских летних сельских играх в селе Селты, которые пройдут со 2 по 6 июля.

В осенне-зимний период запланированы официальные соревнования по календарю Всероссийской федерации перетягивания каната: 5 октября – Кубок России в Пензе, 1 декабря – чемпионат России в Санкт-Петербурге, куда будут направлены лучшие женские (560 кг), мужские (720 кг) и смешанные команды (4 + 4 – 580 кг) по итогам летнего сезона.

Игорь Ильин

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