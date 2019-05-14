Ледовая арена в Можге будет к ноябрю **Во втором квартале прошлого года началось строительство Ледовой арены «Можга». Для города это событ...

Пулевая стрельба. От медали к медалям **Лидер сборной Удмуртии Юлия Каримова в апреле завоевала две медали на Кубке мира. Она заняла первое...

Кольцевая велогонка: от подростка до мастера **На Центральной площади Ижевска 1 мая состоялась традиционная кольцевая велогонка. Она прошла в 51-й...