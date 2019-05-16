Программой адресной социальной помощи смогут воспользоваться те, кто предоставит документы, подтверждающие понесённые затраты, до 1 декабря 2019 года.
15 апреля на всей территории Удмуртии был отключён аналоговый сигнал, республика перешла на цифровое телевещание. Малоимущим жителям, купившим цифровое и спутниковое оборудование с 1 января 2019 года, возместят затраты.
Государственная социальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в двух случаях:
Для проживающих в населённых пунктах Удмуртской Республики, которые находятся вне зоны охвата цифрового эфирного наземного телевизионного вещания. Компенсация предоставляется на приобретение и установку спутникового комплекта оборудования, но не более 4500 рублей.
Для находящихся в зоне охвата цифровым телевидением. Компенсация предоставляется на приобретение цифрового оборудования, но не более 1000 рублей.
Социальную помощь могут получить жители, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике в расчёте на душу населения.
Для получения компенсации на приобретение спутникового оборудования и цифровой приставки жителям необходимо обратиться в территориальный орган Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики по месту жительства (месту пребывания).
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