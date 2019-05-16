Главная » Общество » Перешёл на «цифру»? Получи компенсацию

Перешёл на «цифру»? Получи компенсацию

14 мая
0

Малоимущим жителям региона компенсируют приобретение оборудования для приёма цифрового телевещания.

Man watching tv 1540551064who Перешёл на «цифру»? Получи компенсацию

Программой адресной социальной помощи смогут воспользоваться те, кто предоставит документы, подтверждающие понесённые затраты, до 1 декабря 2019 года.

15 апреля на всей территории Удмуртии был отключён аналоговый сигнал, республика перешла на цифровое телевещание. Малоимущим жителям, купившим цифровое и спутниковое оборудование с 1 января 2019 года, возместят затраты.

Государственная социальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в двух случаях:

  1. Для проживающих в населённых пунктах Удмуртской Республики, которые находятся вне зоны охвата цифрового эфирного наземного телевизионного вещания. Компенсация предоставляется на приобретение и установку спутникового комплекта оборудования, но не более 4500 рублей.

  2. Для находящихся в зоне охвата цифровым телевидением. Компенсация предоставляется на приобретение цифрового оборудования, но не более 1000 рублей.

Социальную помощь могут получить жители, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике в расчёте на душу населения.

Для получения компенсации на приобретение спутникового оборудования и цифровой приставки жителям необходимо обратиться в территориальный орган Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики по месту жительства (месту пребывания).

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

«Союз десантников Удмуртской Республики» приглашает жителей региона принять участие в создании Монумента славы ВДВ
18 мая
Монумент появится в парке «Патриот» возле Дворца детского (юношеского) творчества....
Горячий май 2019-го
16 мая
Из-за жары в Удмуртии увеличилось количество пожаров ...
На контроле летний отдых
16 мая
Удмуртия готовится к летней оздоровительной кампании. ...
Это нужно не павшим, это нужно живым
16 мая
Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает восстанавливать памятники героям Великой Отечественной войны...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо