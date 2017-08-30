Кому выгоден перерасчет?
Третий год действует Федеральный закон № 400—ФЗ «О страховых пенсиях», который позволил производить перерасчет пенсии тем, кому выгодно заменить период работы на период ухода за детьми. Кто—то получил ежемесячную добавку к пенсии в размере 20 рублей, а кто—то – в 400—500 рублей. В исключительных случаях, это касается мам с четырьмя детьми, прибавка превысила 1000 рублей. Информация о «дополнительных копеечках» широко распространилась, и граждане пошли в учреждения Пенсионного фонда с заявлениями о перерасчете. Только с конца июня обратилось около 17 тысяч пенсионерок, воспитавших в свое время детей.
Ажиотаж подогрел Интернет, в который была вброшена фраза о том, что дают прибавку за детей. В действительности не так. Прибавки в твердой сумме ребенок не приносит.
За более подробным разъяснением мы обратились к Светлане АДАЕВОЙ, заместителю управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.
— Сразу скажу: подавать заявления о перерасчете не нужно тем, кому пенсия назначена в 2015 – 2017 годах. В этот период мы в обязательном порядке заносили в пенсионное дело сведения о числе детей, о том, находилась ли мама, ухаживающая за ребенком, в отпуске по уходу, то есть сохраняла ли трудовые отношения с работодателем. С учетом этого определяли наиболее выгодный вариант назначения пенсии.
— Насколько знаю, сотрудники пенсионных отделов, принимая документы для назначения пенсии, и раньше, до 2015 года, интересовались числом детей…
— Верно. Но тогда в пенсионном деле учитывались не все документы на детей. Приведу такой пример. У женщины трое детей. После рождения первого и второго ребенка она оформляла отпуск по уходу. А третьего родила в период, когда с прежней работы рассчиталась, а на новую еще не устроилась. Так вот раньше, до 2015 года, мы заносили в пенсионное дело только сведения о третьем ребенке, так как период ухода за ним мы засчитывали как страховой стаж. Документы на двух первых детей мы не запрашивали: женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, считалась работающей, и такой период тогда оценивался однозначно – включался в трудовой стаж. Сейчас же этот период может быть оценен в баллах, что в некоторых случаях увеличивает пенсию. А потому нам нужны документы, подтверждающие, что женщина воспитывала каждого своего ребенка не менее чем до полутора лет (если малыш не дожил до этого возраста, то он при назначении или перерасчете пенсии не учитывается).
— Кому сейчас следует подать заявление о перерасчете?
— Если мама, теперь уже пенсионерка, родила ребенка во время учебы, ей следует обратиться за перерасчетом. Это же следует сделать и тем, кто родил двух—трех и более детей, а зарплату имел невысокую. Если у женщины с двумя—четырьмя детьми трудовой стаж до 2002 года не максимальный, то ей тоже рекомендуется подать заявление о перерасчете.
— А кому нет смысла идти в клиентскую службу Пенсионного фонда?
— Женщинам, у которых один ребенок, которого они родили, не прерывая трудовые отношения.
Перерасчет может не дать прибавку и тем, кто получает досрочную пенсию, так как при замене периода работы, дающей право на досрочную пенсию, на период ухода за ребенком, специального стажа может оказаться недостаточно для продолжения выплаты досрочной страховой пенсии по старости.
Не всегда выгоден перерасчет и тем неработающим пенсионерам, которые получают федеральную социальную доплату до прожиточного минимума. Сейчас он составляет 8502 рубля. Сама пенсия, возможно, увеличится, но при этом уменьшится социальная доплата, и человек по—прежнему будет получать 8502 рубля.
— Не случится ли так, что после перерасчета пенсионеры будут получать меньше?
— Этого не произойдет. Если при перерасчете размер пенсии окажется меньше, то заявление не будет учтено, человек продолжит получать свою обычную пенсию.
Вопрос — ответ
Как подтвердим, что вырастили детей
— Какие нестраховые периоды, то есть периоды, когда работодатель не уплачивал за работника взносы в Пенсионный фонд, сейчас преобразуются в пенсионные баллы и могут влиять на размер пенсии?
— К социально значимым нестраховым периодам относятся военная служба по призыву, период ухода за инвалидом I группы, человеком в возрасте 80 лет и старше, ребенком—инвалидом, ребенком до полутора лет (во внимание берутся не более 6 лет, то есть период ухода не более чем за четырьмя детьми).
Все эти периоды теперь можно учесть в баллах.
— В советское время многие мамы после рождения ребенка сидели с ним всего месяца два—три…
— Даже если мама сидела с ребенком всего два месяца, баллы ей будут начислены за 1,5 года.
— Например, мама работала, в это время у нее родился ребенок. В отпуске по уходу за ребенком находилась шесть месяцев. За какой период будут начислены баллы, если она подаст заявление на перерасчет?
— В этой ситуации баллы могут быть начислены за полтора года.
— Сколько баллов полагается за год ухода за ребенком?
— Это зависит от того, какой период ухода учитывается. Если уход за первым ребенком, то за год начисляются 1,8 балла, а за полтора года – 2,7 балла.
Если речь идет об уходе за вторым ребенком, то за год – 3,6 балла, а за полтора года – 5,4 балла.
Если мама ухаживала за третьим и четвертым ребенком, то один год ухода за каждым из них оценивается в 5,4 балла, а полтора года дают 8,1 балла.
— Какие документы нужно представить пенсионерке, имеющей детей, даже если они уже взрослые, для перерасчета пенсии?
— Необходимо представить следующие документы:
1) свой паспорт; 2) свидетельства о рождении детей; 3) документ, подтверждающий, что ребенок прожил не менее полутора лет (аттестат ребенка о среднем образовании, свидетельство о браке, диплом и т.д.). Если в свидетельстве о рождении ребенка есть штамп, свидетельствующий о том, что ему выдан паспорт, то дополнительный документ не требуется.
— Когда начислят прибавку?
— Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором человек обратился в территориальный орган Пенсионного фонда России.
Так, если женщина подаст заявление в сентябре, то прибавка (при подтверждении права на нее) будет начислена с октября.
— Где примут заявление?
— Заявление пишут как в клиентской службе Пенсионного фонда, так и в офисе многофункционального центра.
Кроме того, можно направить заявление в электронном виде через единый портал государственных услуг (ЕПГУ), но для этого надо получить учетную запись.
Обращаем ваше внимание на то, что в электронном виде можно подать только заявление, а сами документы придется подать лично, в течение пяти дней после направления электронного заявления.
Если пенсионерка идет в учреждение Пенсионного фонда, то предварительно записаться на прием она может на сайте Пенсионного фонда России.
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