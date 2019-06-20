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Перепрофилирование завода в Камбарке будут обсуждать с жителями

19 июня
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Проведение общественных слушаний с жителями – обязательное условие.

%d0%9e %d0%9a%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5 Перепрофилирование завода в Камбарке будут обсуждать с жителями

Перепрофилирование завода в Камбарке не начнётся без публичного обсуждения с жителями – об этом шла речь на открытом заседании рабочей группы при Общественной палате Удмуртии.

Как отметил первый заместитель генерального директора ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, открытость и прозрачность работы предприятия - одно из обязательных условий деятельности специалистов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-2 класса.

«На встрече в Камбарке мы получили новую информацию, узнали мнение местного населения, - сказал Максим Корольков. - Общение с камбаряками и другими жителями республики обязательно продолжится. Мы будем рассказывать о существующих установках, как они работают, как на них обеспечиваются меры безопасности».

По его словам, сейчас все процессы находятся на начальном этапе пути: «Предстоят глобальные перемены в масштабе государства, потому и решено всё делать максимально открыто. «РосРАО» сосредоточен на сборе максимальных данных по технологиям, реализованным в России, за рубежом. Сейчас активно идёт сбор данных по Удмуртии по тем отходам, которые образуются в результате работы местных производств. В «РосРАО» создана структура для того, чтобы обеспечивать мониторинг предприятий и их фактическое воздействие на окружающую среду, что позволяет нам с вами говорить о реально действующих производствах, об опыте их эксплуатации».

Как отмечает заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты УР Сергей Пермяков, «рабочая комиссия, созданная при нашей палате, должна стать площадкой для обсуждения вопросов всеми заинтересованными сторонами. Мы стремимся вовлечь в дискуссию больше людей, чтобы избежать недомолвок, распространения ложной информации. На встрече в Камбарке в наш адрес поступило 19 письменных предложений, было много устных заявлений. Письма поступают и на электронный адрес нашей рабочей группы. Мы все обращения изучаем, чтобы ответить людям по существу вопроса».

Сергей Пермяков говорит, что сейчас Общественная палата всесторонне готовится к предстоящим общественным слушаниям. Общественные слушания - это составная часть государственной экологической экспертизы, в ходе которых любой гражданин вправе предложить конструктивные предложения по данному вопросу.

В настоящий момент на базе созданной рабочей группы при Общественной палате Удмуртской Республики формируется план информирования населения о предстоящих мероприятиях. В том числе, рабочая группа организует сбор предложений, поступающих от населения республики, с целью их детального изучения и выработке предложений к «РосРАО».

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

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