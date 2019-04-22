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Переплаты всё равно вычтут

22 апреля
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Как не стать должником Пенсионного фонда

Ruble bills money russia 1065534 Переплаты всё равно вычтут

Пенсионный фонд России напоминает о том, что если человек, получающий дополнительные выплаты к пенсии, устраивается на работу, то он должен сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда. Ещё три года назад это не требовалось, считалось, что достаточно информации, автоматически поступающей от работодателей, но сейчас порядок иной: гражданин сам сообщает об изменении своего статуса. Это убережёт от взыскания переплат.

Ирина ПАСЫНКОВА, начальник отдела организации назначения и перерасчёта пенсий, оценки пенсионных прав Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике, поясняет:

– Некоторые неработающие граждане трудоспособного возраста (например, школьники в возрасте от 14 лет, студенты) заключают с территориальным органом Пенсионного фонда договор об уходе за инвалидом I группы, или за гражданином старше 80 лет, или за каким-либо другим гражданином, нуждающимся в уходе. Эту компенсационную выплату в размере 1380 рублей получает сам пенсионер и передаёт её человеку, осуществляющему за ним уход. Но как только человек, ухаживающий за престарелым или больным, устраивается на работу, он должен сообщить об этом Пенсионному фонду (желательно в письменном виде), и надбавка на уход будет снята или переоформлена (если уход будет осуществлять другой неработающий человек трудоспособного возраста).

Рассмотрим и такую ситуацию. Студент, получающий пенсию по потере кормильца, устроился летом на работу. Если полагающаяся ему пенсионная выплата содержит доплату до прожиточного минимума, то после устройства студента на работу эта доплата должна сниматься. То есть, устроившись на работу, студент-сирота будет получать пенсионную выплату, но в меньшем размере. И чтобы Пенсионный фонд не допустил переплат, студент обязан сам сообщить о своём трудоустройстве.

К социальным относятся и выплаты на иждивенца. Если иждивенец (допустим, сын-студент) поступает на работу, то пенсионер, получающий повышенную фиксированную выплату на иждивенца, тоже должен проинформировать об этом Пенсионный фонд.

Если иждивенец устроится на временную работу, допустим, на две недели, то доплата на иждивенца может быть сохранена, но сообщить о трудоустройстве всё-таки надо.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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