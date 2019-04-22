Перспектива. Наука станет двигателем развития Удмуртии **В Госдуме России обсудили перспективы и условия создания в республике научно-образовательного центр...

Завьяловский район требует перезагрузки Объём имеющихся проблем здесь исчисляется миллиардами рублей ...

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