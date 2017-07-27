На сэкономленные деньги

День 13 июля выдался теплым и солнечным. В такую погоду только что отремонтированные городские дороги с яркими линиями разметки обретают строгость и достоинство, приятные взгляду автомобилистов и пешеходов.
К ремонту с комплексным подходом
Улица 9 Января в Ижевске, не испытывавшая ремонта семь лет, в этом году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» превратилась в широкую магистраль с четырехполосным движением автотранспорта в обе стороны от улицы 10 лет Октября до Удмуртской протяженностью 2 километра 130 метров.
Как говорит Генеральный директор Ижевского дорожного предприятия Александр Чумаков, на ремонте дорожного покрытия на улице 9 Января работали больше месяца. Это самый крупный объект этого года в Ижевске для дорожных строителей общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей.
– Мы максимально старались выполнить пожелания горожан, которые появлялись в ходе работ, - поясняет Александр Сергеевич. - Например, на автомобильных парковках, которые прилегают к дороге, попросили дополнительно сменить асфальт. Асфальтовые бригады выполняют свою работу очень быстро, за ними остается мусор, его убирали силами отдельной бригады.
В этом году на ремонте дорожного полотна по улице 9 Января по решению заказчика сделана только укладка выравнивающего нижнего слоя, то есть выполнен тот объем, который определен возможностями бюджета.
– Мы с удовольствием сюда вернемся для выполнения дополнительных работ, - говорит гендиректор предприятия. - Здесь требуется укладка финишного слоя, но ее будут выполнять не раньше, чем через два-три года. Кроме этого, надо восстановить в проектное положение бордюры, после укладки верхнего слоя сделать разметку, привести в порядок газоны, сейчас они выше дороги, и земля засоряет край дорожного полотна.
Площадь асфальтового покрытия на улице 9 Января 57 тысяч квадратных метров, если перевести в протяженность обычной дороги, - 70 километров.
– Ижевское дорожное предприятие выполнило все свои обязательства на объектах, предусмотренных тремя контрактами, их только в Ижевске 17, а по республике более сотни. Дороги все сложные. На простых дорогах мы не работаем, - утверждает Александр Чумаков. - Испытания полотна показали положительный результат. Мы проверок не боимся. Успешно их проходим не первый и не последний раз.
Хорошую оценку работы дорожного предприятия получила и почти трехкилометровая дорога на Воткинском шоссе с тремя полосами движения в обе стороны.
Журналисты пытались выведать у Александра Сергеевича секреты качественной работы, просили рассказать о новых технологиях в укладке асфальта. Генеральный директор недоуменно пожимал плечами – ничего сверхнового нет, обычные каменные и вяжущие материалы. Каждый год появляются новые адгезивные присадки, здесь они применялись. Все делается в соответствии со СНиПами еще 2012 года, главное - выполнять свою работу честно и ответственно.
Еще раз о фактах
Начальнику Управления благоустройства и транспорта города Ижевска Алексею Красноперову не в первый раз пришлось рассказывать журналистам о ходе реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Ижевской агломерации. Неоднократно информация о планах и результатах работы дорожников публиковалась и на страницах нашей газеты. Но факты – упрямая вещь, не лишним будет напомнить хотя бы часть из них. В этом году по программе «БКД» Ижевску выделено более 600 миллионов рублей. Эти средства предназначены для ремонта 32 городских дорог. Были проведены аукционы, по результатам которых в конкурентной борьбе определились 4 подрядные организации – Ижевское дорожное предприятие, «Радонеж», фирмы «Колос» и «Лидер».
По результатам торгов образовалась экономия средств. Алексей Красноперов вызвал восхищение журналистов, как мне показалось, тем, что с гордостью назвал точную сумму экономии от хорошо проведенных торгов – 161 миллион 330 тысяч 547 рублей 10 копеек. На прошедшей неделе городские власти разместили план мероприятий по дополнительным закупкам на эти сэкономленные деньги. К 20 августа будут определены подрядные организации и плановые цифры. А в сентябре работы должны быть выполнены.
На сэкономленные деньги
– Участок дороги, начиная от улицы 10 лет Октября до Буммашевской, мы включили в план закупок на сэкономленные деньги, - раскрывает планы Алексей Красноперов. - Этот участок давно не ремонтировался, на всей его протяженности образовались колеи, здесь ходит общественный транспорт, поэтому ремонт необходим. В итоге от поворота на Хохряки до улицы 10 лет Октября участок будет полностью отремонтирован. Здесь предусмотрен выравнивающий слой и укладка первого слоя асфальта. В перспективе через два года будет уложен второй слой, чтобы продлить срок гарантии до 5 лет.
Недалеко от улицы 10 лет Октября проходит улица Сакко и Ванцетти, здесь должны начать работы в рамках первого заключенного контракта. Если будет достигнута договоренность с ГИБДД по проекту ремонта, выезд на улицу Удмуртскую сделают в шлюзовом варианте, чтобы автомобилистам было удобно выезжать сразу в правую крайнюю полосу движения. И вообще, городские власти пришли к выводу, что необходим комплексный подход к ремонту дорог, нужно заниматься и приведением в порядок парковочных мест, выезда со дворов, благоустройством газонов. Кроме всего, при укладке дорожного полотна на улице Удмуртской будет установлено 920 метров тросового ограждения и 547 метров барьерного ограждения, произведен частичный ремонт бордюров, все газоны будут отреставрированы. Рассчитываем, что этот участок дороги будет идеальным.
Кроме этого на сэкономленные деньги планируется отремонтировать участок дороги на улице Пушкинской улицы от 10 лет Октября до Холмогорова и еще один участок от улицы Ленина до переулка Широкого. Сам переулок также пройдет ремонт на участке от улицы Коммунаров до Максима Горького. Планируется его частичное расширение, устройство тротуаров.
Дороги будут радовать
К своему профессиональному празднику металлурги Ижевска получили подарок от дорожников.
– Улица Школьная в Городке металлургов - это наш участок - показывает на работающую технику главный инженер ООО «Радонеж» Михаил Ржепецкий. - Одна полоса уже выполнена. Работа идет по плану, в сроки контракта мы здесь укладываемся. Бордюры заменены. После завершения работ на Школьной встаем на участок дороги по улице 30 лет Победы. Там подготовительные работы уже проведены. Срок окончания работ по контракту - 1 августа. Лето наступило, можно порадоваться. Погода нынче серьезно напрягает, приходится ждать, когда все высохнет. Дожди очень сильно задержали работу, ремонт можно было закончить недели на две раньше. Работаем двумя бригадами, одна в день, вторая в ночь. То есть практически круглосуточно.
На 13 июля из 32 участков дорог на 22 работа выполнена на 98 процентов. На 6 участках дорог исполнение составляет 60 процентов и 4 участка ушли на ремонт в соответствии с установленными контрактами сроками, подвел итоги сделанного Алексей Красноперов.
В осмотре отремонтированных ижевских дорог вместе с журналистами в поездке участвовал и начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Андрей Емельянов.
– По приоритетному национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» Ижевской агломерации, - отметил он, - кроме дорог в городе ремонтируются сейчас и 9 объектов, подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства.
Пришла хорошая погода, подрядчики активно работают, на проверку выезжала наша лаборатория, могу подтвердить тот факт, что все керны, взятые для проб, соответствуют по качеству необходимому ГОСТу, и дороги будут долго радовать жителей города Ижевска
По национальному проекту
Столица Удмуртии является одной из 38 крупнейших российских агломераций, охваченных приоритетным проектом, который позволяет ремонтировать дороги в конкретном городе и в радиусе ста километров от него.
По программе 2017 года только в Ижевске планируется отремонтировать почти 70 км автодорог (приведенных к семиметровой ширине). Также запланированы ремонты дорожного покрытия на республиканских (66 км) и федеральных дорогах (80 км).
Все предложения республики по увеличению плана ремонта дорог на 2017 год оформлены официально и направлены на согласование в Федеральное дорожное агентство.
В случае утверждения изменений в региональный паспорт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» будут объявлены новые торги. Работы по дополнительным объектам начнутся около 20 августа и будут завершены до 30 сентября.
Напомним, что о необходимости проведения конкурентных торгов, позволяющих экономить дорожный фонд, ранее говорил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов. По его инициативе в регионе была создана рабочая группа под руководством Ярослава Семенова, которая взяла процесс торгов под особый контроль.
Возможность направить сэкономленные миллионы на увеличение числа отремонтированных в 2017 году дорог Удмуртии была предварительно обсуждена на встрече врио главы региона с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом в июне.
Фото: udmurt.ru
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