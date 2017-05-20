Нынешний музыкальный фестиваль, посвященный дню рождения нашего гениального земляка Петра Чайковского, – юбилейный, шестидесятый. Это самый старый именной фестиваль классической музыки в России и старейший в Европе, где с ним может соревноваться только немецкий вагнеровский Байрейт. Потому сегодня хочется говорить не о концертах этого конкретного праздника, среди которых были просто замечательные, феерические, а о тенденциях, которые наметились в последнее время.
А где музыка Чайковского?
В этом году в рамках гостевого фестиваля практически не звучала музыка Чайковского. С самого начала, а это 1958 год, на этот счет были разные мнения. Поначалу организаторы, а ими всегда были и остались министерства культуры России и Удмуртии и Удмуртская филармония, настаивали на приоритете сочинений Чайковского. Так, в 1965 году исполнялся только Чайковский, а оркестр Московской филармонии под руководством Вероники Дударовой сыграл в нескольких вечерах все шесть его симфоний.
Меломаны роптали, и постепенно репертуар начал расширяться за счет других русских классиков и отечественных авторов XX века.
На этот раз фестиваль дошел до другой крайности. Приглашенный главный оркестр страны - Государственный академический им. Е.Ф. Светланова - не сыграл ни крупную форму, ни на «бис» какую-нибудь пьесу Петра Ильича. А ведь Чайковский известен миру прежде всего как великий симфонист. Потом на пресс-конференциях дирижер смущался. Надо было… Выручил солист Челябинского театра оперы и балета Александр Перевощиков, который на другом концерте «Таланты Удмуртии» (в нем были заняты наши земляки - Мария Пахарь, Александра Шулятьева, Михаил Шиляев, Виктор Олин) спел арию Ленского. Очевидно, организаторы в своих нелегких хлопотах по верстке программы фестиваля просто забыли об имениннике, в честь которого устраивался очередной, да к тому же юбилейный фестиваль, как забыли повесить на «заднике» в Национальном театре его портрет.
Зато слушатели были в восторге от редко исполняемых Концерта для виолончели и оркестра Николая Мясковского и Симфонии № 2 Александра Скрябина. Оркестр под руководством молодого темпераментного и очень музыкального дирижера Валентина Урюпина и солист Александр Рамм оказались на высоте, не посрамив память незабвенного на родине Чайковского Евгения Федоровича Светланова, который неоднократно приезжал на наш фестиваль.
В рамках и за рамками
За шестьдесят лет с фестивалем на родине Чайковского происходили разные перемены. Он начался с четырех концертов Куйбышевского симфонического оркестра и двух солистов и постепенно расширялся в направлении жанрового разнообразия, но в рамках классического академического музыкального направления. Одно время гости обязательно включали в свой репертуар сочинения композиторов Удмуртии. Затем стали появляться театры с операми и балетами, государственные ансамбли народного и классического танца, детские концерты с чтецами под музыку. Параллельно проходил Республиканский детский фестиваль музыки – всего их было четыре, а в Воткинске – конкурс юных художников. Но центром по-прежнему оставалась профессиональная музыка высокого класса. За это время в Удмуртии побывали все ведущие коллективы и солисты огромной страны. В программах фестиваля обязательно участвовали и местные профессиональные и любительские музыкальные коллективы.
Шестидесятый фестиваль внес свою лепту в разнообразие видов искусств, в основном за счет чтеца Анатолия Белого – это новинка, и детских «мероприятий»: это всероссийский хореографический конкурс «Майский ландыш», концерты и конкурсы воспитанников детских школ искусств. Выполнил свое обещание известный пианист директор благотворительного фонда «Новые имена» Денис Мацуев, который не только дал сольный концерт в Воткинске (к сожалению, Ижевск его не услышал), но и отобрал из числа одаренных детей республики троих стипендиатов.
В результате из шестидесяти концертов и мероприятий, вроде научной сессии по проблемам музыкального образования, вписанных в афишу, гостевой фестивальный ряд представляют немногие. Основная масса - все, что проводят в текущем режиме подведомственные минкультуры учреждения. Погоня за количеством сильно размыла афишу праздника.
Полистаем календарь
Первый фестиваль на родине Чайковского длился четыре дня, а потом превратился в недельный. Такая компактность по времени давала возможность особо завзятым меломанам республики и жителям соседних городов приехать в Ижевск и Воткинск и послушать все или часть лучших концертов, а активным слушателям целую неделю жить в приподнятом настроении от каждого вечернего свидания с прекрасной музыкой.
Календарь шестидесяти фестивалей менялся на протяжении этих лет. Первые праздники приходились на третью декаду мая. В 90-е годы фестивальная неделя сместилась на середину мая и открывалась в день рождения Чайковского 7 мая возле Дома-музея в Воткинске. Потом фестиваль переехал на апрель: в апреле легче пригласить звезд на один-два дня.
В 90-е годы и в начале нового столетия формирование гостевой программы, а именно она является самым манким предложением, усложнилось. Распались Госконцерт и Росконцерт. Приходилось заполнять большую часть афиши республиканскими коллективами, детскими и любительскими ансамблями. Время проведения удлинилось до месяца. Между концертами возникли большие перерывы в десять, а то и пятнадцать дней.
А нынешний фестиваль побил все предыдущие рекорды. Он начался 11 марта и завершился, если верить афише, 12 мая, то есть продлился два месяца.
В этих условиях говорить о приезде иногородних меломанов не приходится. А ведь сегодня Министерству культуры Удмуртии, которое занимается теперь и туризмом, придется рассматривать и организацию музыкальных туров.
Игра в переименования
В последние семь лет фестиваль попал в переделку и по части имени. При министре культуры Дмитрии Иванове он стал называться «Фестиваль «На родине П.И. Чайковского». Исчезло определение «музыкальный», что открывало возможности насытить его любыми видами и жанрами искусства и культуры. Правда, Дмитрий Евгеньевич успел только добавить в афиши свой любимым джаз, который с его легкой руки сразу получил постоянное и удачное представительство в программе фестиваля. Само же название «На родине…» весьма удачно, оно открывает большие возможности для продвижения этого бренда Удмуртской Республики.
Нынешний министр Владимир Соловьев тоже сказал свое слово: теперь это фестиваль искусств. «А впереди будет еще интереснее!» - пообещал министр. Если так пойдет и дальше и каждый новый министр будет менять название фестиваля и его ключевое направление, то бренд Удмуртии, которому уже шестьдесят лет, перестанет восприниматься брендом и потеряет цену, в первую очередь, в глазах своей постоянной публики.
А публика эта воспитывалась шестьдесят лет. Можно сказать, что через фестиваль Чайковского на его родине прошли уже несколько поколений меломанов. А когда в Ижевске появился симфонический оркестр, именно выпестованная фестивалем аудитория стала завсегдатаем вечерних абонементных концертов.
После расширения жанрового диапазона фестиваля у него появилась новая публика, любящая джаз, что, конечно, позитивно. Жаль, что джазовые фестивали, которые радостно и успешно шли в Ижевске несколько лет, были свернуты. Теперь джаз, ставший сегодня классикой, потеснил академиков в рамках фестиваля. Его поклонники - большей частью техническая интеллигенция, ученые поколения 60-х – 80-х годов, времени, когда эта музыка ассоциировалась с протестными настроениями, со вкусом к свободе. Фанатов джаза на этот раз порадовал Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана, где собрались талантливые музыканты, увлеченно играющие традиционные стандарты и современные аранжировки. Сам Игорь Бутман показал класс игры сразу на четырех типах саксофона, демонстрируя неисчерпаемые возможности этого любимого всеми инструмента. После первого ижевского концерта поблагодарить маэстро пришел генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев. На второй концерт в Воткинск приехал врио Главы республики Александр Бречалов, который также побывал вместе с семьей и на концерте «Таланты Удмуртии».
Сегодня у фестиваля «На родине П.И. Чайковского» переломный период. Как он будет развиваться? Пойдет ли по пути дальнейшего разнообразия жанров? Может, пригласит Филиппа Киркорова, Лолиту или песенных бардов? Расширяться можно до бесконечности. Это, конечно же, вовлечет в его орбиту более широкую публику. Но возможно ли одному фестивалю объять необъятное? Может, не стоит пытаться собрать все в одном месте и вернуться к фестивалю джаза, к фестивалю детской музыки и заняться продвижением нашего старейшего музыкального фестиваля П.И. Чайковского России и Европы в масштабах страны и шире? И добиться, наконец, для него статуса – международного. Обсуждение этой темы может быть продолжено.
– Я посещаю концерты фестиваля с юности, а в течение сезона – все вечерние выступления нашего симфонического оркестра, - говорит фармацевт Галина Добровольская. - На этот раз побывала на трех концертах фестиваля: с удовольствием слушала игру молодого интеллигентного пианиста Копачевского, аплодировала в оперном театре Кьяре Таиджи, спевшей партию Лизы в «Пиковой даме» на русском языке. Самое яркое впечатление от светлановского оркестра и музыки Мясковского. Спасибо музыкантам! Они молодцы. Но выбора большого для меня нынче не было. Фестивальная афиша могла быть более интересной.
На фото: Александр Бречалов открывает концерт «Таланты Удмуртии»
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