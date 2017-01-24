47-летний житель города Пермь предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над малолетней девочкой. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено с обвинительным заключением в Верховный Суд Удмуртии, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по УР.
По данным следствия, 14 мая 2016 года 47-летний житель Перми, работавший в службе такси, доставил клиента в Воткинск. Возле одного из городских водоемов мужчина познакомился с группой детей. На следующий день он пригласил ребят съездить с ним на тот же водоем искупаться. После купания злоумышленник предложил отвезти 10-летнюю девочку домой, а сам отвез ее в лесополосу, где изнасиловал и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Отмечается, что обвиняемый уже был ранее судим к 15 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего.
В рамках расследования уголовного дела было установлено и осмотрено место происшествия. Допрошены родители потерпевшей девочки, свидетели, в том числе ее малолетние друзья. Проведена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении потерпевшей и в отношении обвиняемого.
Следствием была собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено с обвинительным заключением в Верховный Суд Удмуртской Республики.
Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до тридцати лет либо пожизненное лишение свободы.
Фото: kasjauns.lv
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