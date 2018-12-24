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Пенсия селян увеличится более чем на две тысячи рублей в месяц.

16 декабря
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С нового года существенно вырастут пенсии у жителей сельской местности в России. Об этом рассказал журналистам министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

299 Пенсия селян увеличится более чем на две тысячи рублей в месяц.

Во—первых, их пенсии будут проиндексированы на 7 процентов, как и у всех остальных россиян, то есть вырастут в среднем на тысячу рублей в месяц.

Во—вторых, сверх этого они получат ещё прибавку в 25 процентов к фиксированной выплате (которая является частью страховой пенсии). Это ещё в среднем 1300—1400 рублей. Топилин назвал условия для получения дополнительной прибавки. Она будет положена людям, по—прежнему проживающим в сельской местности, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и неработающим. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, например, если человек отработал 30 лет в полях, а потом уехал жить в город и живёт в нём до сих пор, прибавка уже не положена. Всего дополнительные деньги к пенсии получат, по подсчётам Пенсионного фонда России (ПФР) и Минтруда, 945—950 тысяч россиян.

Топилин уточнил, что для получения прибавки россиянам не нужно обращаться в ПФР, они её получат автоматически. Но если человек будет в итоге с чем—то не согласен, например, с расчётом его сельскохозяйственного стажа или размером выплаты, он сможет обратиться за разъяснениями в ПФР. Средства на прибавку в бюджете ПФР предусмотрены — 16,3 миллиарда рублей на 2019 год. Ежегодно она будет индексироваться. В 2020 году на неё будет израсходовано 17,48 миллиарда рублей, в 2021—м — 18,6 миллиарда.

На начало года средний размер пенсии проживающих в сельской местности был 11 579 рублей, а средняя пенсия по стране составляла 13 323 рубля. Повышение пенсий сельчанам заложено в пенсионном законодательстве, а на днях премьер—министр Дмитрий Медведев подписал два постановления правительства во исполнение этого закона, пояснил Максим Топилин.

Дополнительные деньги к пенсии в следующем году получат 945—950 тысяч сельских жителей.

В Минтруде уточнили, что подписанными постановлениями утверждены список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение фиксированной выплаты, правила исчисления периодов соответствующей работы, правила установления и выплаты такого повышения.

Список содержит более 500 сельхозпрофессий. В него включены такие профессии, как агроном, бригадир полеводческой бригады, звеньевой зернотока, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, тракторист и многие другие.

При этом работа, которая выполнялась до 1 января 1992 года в колхозах, машино—тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, будет включаться в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности. Также утверждены правила исчисления периодов соответствующей работы. В соответствии с ними в стаж работы в сельском хозяйстве будут включаться периоды работы на территории России и СССР до 1 января 1992 года при условии занятости в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных списком.

В стаж работы в сельском хозяйстве будут также засчитываться периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков и ухода одного из родителей за каждым из детей до достижения ими возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.

Действие правил распространяется на российских граждан, зарегистрированных по месту пребывания, фактического проживания при отсутствии регистрации в сельской местности, и иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в российских селах.

Марина Гусенко

Российская газета — Федеральный выпуск №7737 (274), https://rg.ru/2018/12/05/topilin-soobshchil-o-sushchestvennom-roste-pensij-dlia-selchan.html

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