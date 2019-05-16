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Пенсия для мигранта

15 мая
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Граждане тридцати с лишним государств, переехав в нашу страну на постоянное жительство, представляют в Пенсионный фонд России документы, дающие право на назначение пенсии. И, наоборот, во всех этих странах при назначении пенсии бывшим нашим гражданам учитывают сведения из Пенсионного фонда России.

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К сожалению, мигранты порой представляют поддельные документы, поэтому специалисты Пенсионного фонда вынуждены всё тщательно проверять. Направляются запросы в компетентные органы стран, откуда к нам люди прибыли. И чем раньше человек обратится в Пенсионный фонд, тем проще его право на пенсию оценить и произвести назначение.

Приезжих из Казахстана, Украины, Белоруссии достаточно много. В Пенсионном фонде России даже провели специализацию: ханты-мансийское отделение Пенсионного фонда, например, обрабатывает документы тех, кто приехал в нашу страну на постоянное жительство из Республики Беларусь, отделение Пенсионного фонда России по Псковской области проверяет пенсионные документы тех, кто переехал из Латвии.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике Алексей Бельтюков советует:

– Не только приезжим, но и гражданам, постоянно проживающим в Удмуртии, следует прийти в Пенсионный фонд за полгода, а ещё лучше – за год до назначения пенсии. И если каких-то документов для назначения пенсии в более высоком размере не хватает, за это время можно будет сделать запросы, получить подтверждение стажа или размера зарплаты.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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