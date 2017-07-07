Прием электронных заявлений от удостоверяющих центров о переводе пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) приостановлен Пенсионным фондом России. Как сообщает пресс-служба ведомства, это связано с представлением Счетной палаты.
Тем не менее, перевести пенсионные накопления в УК и НПФ возможно. Подать заявление жители России могут через клиентскую службу ПФР или МФЦ, через интернет или по почте. В двух последних случаях требуется
В сообщении уточняетя, что в МФЦ заявление можно подать как лично, так и через законного представителя. Электронное заявление можно направить через Единый портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Если заявление направлено по почте, необходимо подтверждение подписи нотариусом.
Также Пенсионный фонд напоминает, если человек выбирает для управления своими пенсионными накоплениями государственную или частную управляющую компанию, то его страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остается ПФР, то есть после выхода на пенсию выплачивать пенсионные накопления будет ПФР.
Кроме того, стоит знать, что если вы меняете страховщика чаще, чем раз в пять лет, ваши средства переводятся с частичной потерей инвестдохода.
Фото: Pensionerezuf.kaktu.ru
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