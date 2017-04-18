По инициативе Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике 20 апреля во всех городах и районах республики пройдет единый день консультирования страхователей – представителей предприятий и организаций региона.
«Каждый территориальный орган ПФР проведет встречи-семинары для страхователей, на которых подробно расскажет обо всех изменениях действующего законодательства Российской Федерации», - отметил заместитель управляющего ОПФР по Удмуртской Республике Сергей Блохин.
Напомним, с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование перешло в введение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако ряд функций в части администрирования остался за Пенсионным фондом России.
Фонд продолжает принимать расчеты по взносам, в том числе уточненные, за отчетные периоды истекшие до 1 января 2017 года. За данные периоды территориальные органы ПФР также продолжают проводить камеральные и выездные проверки, выносить решения по их результатам, а также принимать решения о возврате излишне уплаченных или взысканных страховых взносов, которые в дальнейшем перенаправляются для исполнения в налоговые органы.
В ходе встреч – семинаров специалисты Фонда расскажут: о порядке и сроках представления ежемесячной отчетности; о новых формах отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц; о способах приумножения накопительной пенсии граждан; о сроках уплаты ДСВ и новом порядке представления отчетности по форме ДСВ-3; о преимуществах взаимодействия в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи и новациях в электронных сервисах ПФР, а также об ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение норм пенсионного законодательства.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике
Фото: news.mail.ru
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