В «Единой России» пенсионеров призывают быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы, связанные с единовременной выплатеой в 5 тыс. рублей.
В январе Пенсионный фонд России начал производить единовременные выплаты пенсионерам. Наряду с этим уже действуют мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают, сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
«К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!», - прокомментировал ситуацию заместитель Председателя Госдумы (фракция «Единая Россия») Петр Толстой.
Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. «Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники!», - отметил Толстой.
«А тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс еще никто не отменял! Вас найдут, и вы понесете заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним», - заключил парламентарий.
Фото: slovo-nashe.ru
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