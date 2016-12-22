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Пенсионерка из Ижевска, поскользнувшись у подъезда дома, отсудила у управляющей компании 30 тысяч рублей

21 декабря
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Bk info orig 75856 1474429997 Пенсионерка из Ижевска, поскользнувшись у подъезда дома, отсудила у управляющей компании 30 тысяч рублей

Управляющая компания возместит пенсионерке из Ижевска моральный ущерб в размере 30 тысяч рублей и 15 тысяч за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда.

В марте 2016 года она поскользнулась на дорожке у подъезда, в результате падения получила перелом шейки правого плеча. По мнению пожилой женщины, управляющая компания своевременно не убрала наледь и не обработала пешеходные тропинки песком.

На письменные обращения пострадавшей управляющая компания не отреагировала и пенсионерка обратилась в суд. Изначально истица просила 100 тысяч рублей, мотивировав свое требование обострившимися после перелома сильными болями из-за сахарного диабета.

Однако компания вину не признала и представила договор со сторонней организацией, отвечающей за уборку придомовой территории, правда, без привязки к рассматриваемой дате. Рассмотрев все факты, суд частично удовлетворил требования женщины. Однако ответчик их может обжаловать в течение месяца в Верховном суде Удмуртии.

Фото: m.top55.info

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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