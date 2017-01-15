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Пенсионер из Можгинского района заплатит 200 тысяч рублей за незаконный отстрел лося

14 января
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06b2d890ab9a2a4e7f010933a15750a7ac1a32533a8ed87d14bd426ccf3f278c Пенсионер из Можгинского района заплатит 200 тысяч рублей за незаконный отстрел лося

В лесном массиве у поселка Люга Можгинского района была обнаружена туша убитого лося. Сообщение об этом было передано в полицию, сообщает пресс-служба МВД по УР.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали факт незаконного отстрела лося. Ущерб, причиненный Управлению охраны фауны Удмуртской Республики, составил 200 000 рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан 61-летний пенсионер, житель Можгинского района. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 258 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей либо ареста на срок до 6 месяцев. Кроме того, подозреваемый будет привлечен к административной ответственности за незаконное хранение гладкоствольного оружия. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Фото: rus.err.ee

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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