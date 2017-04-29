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Пенсии жителям Удмуртии в мае доставят раньше

29 апреля
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2 s Пенсии жителям Удмуртии в мае доставят раньше

В мае пенсионеры Удмуртии получат пенсию раньше графика.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного Фонда России, в почтовых отделениях городов доставка пенсии за 9 мая будет осуществляться 8 мая.

В районных Почтамтах 4 мая можно будет получить пенсию за 6 мая, 5 мая – за 7 и 8 мая, 6 мая – за 9 мая.

Выплата пенсий в кредитных учреждениях республики будет производиться в соответствии с договорами в установленные сроки.

Фото: tamvesti.ru

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