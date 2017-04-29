В мае пенсионеры Удмуртии получат пенсию раньше графика.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного Фонда России, в почтовых отделениях городов доставка пенсии за 9 мая будет осуществляться 8 мая.
В районных Почтамтах 4 мая можно будет получить пенсию за 6 мая, 5 мая – за 7 и 8 мая, 6 мая – за 9 мая.
Выплата пенсий в кредитных учреждениях республики будет производиться в соответствии с договорами в установленные сроки.
Фото: tamvesti.ru
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