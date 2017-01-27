С 1 февраля страховые пенсии более 300 тысяч неработающих пенсионеров Удмуртии проиндексируют на 5,4%. Увеличатся все виды пенсий: по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Работающие же пенсионеры будут получать пенсию с учётом индексации по завершении своей трудовой деятельности, сообщает пресс-служба отделения ПФР по УР.
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в Удмуртии с учетом индексации составит 13 430 рублей. Это на 688 рублей больше, чем в 2016 году.
Минимальный размер пенсий в 2017 году будет сохраняться на уровне не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в Удмуртии — 8 502 рублей. Если пенсия неработающего пенсионера ниже этого уровня, ему полагается социальная доплата.
Стоит также отметить, это первая, но не последняя индексация пенсий в этом году. 1 апреля ожидается повышение социальных пенсий, в августе будет произведён очередной перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров.
Фото: vkonline.ru
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