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Пенсии продолжают расти

2 июля
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Какие выплаты получают жители республики

8436 Пенсии продолжают расти

По информации Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике средний размер пенсий продолжает расти.

С учетом недавно проведенных индексаций страховых пенсий неработающим пенсионерам и ежемесячных денежных выплат, а также индексации социальных пенсий и доиндексации страховых пенсий сегодня средний размер пенсии в Удмуртии составляет 12 628 рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости (основной вид пенсии) 13 281 рубль. Напомним, она назначается при достижении пенсионного возраста: 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин. Социальные пенсии - 8 953 рубля. Они назначаются гражданам, которые в силу различных жизненных обстоятельств не приобрели необходимый страховой стаж и пенсионные баллы для получения права на страховую пенсию.

Средний размер пенсии ребенка-инвалида с детства 13 894 рубля. Ежемесячное материальное обеспечение ветеранов – участников ВОВ превысило 41 тысячу рублей.

В августе будет проведен перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам в связи с тем, что за них уплачивались взносы. Максимальная сумма прибавки к пенсии работа ющим пенсионерам составит 234 рубля, а в среднем по результатам перерасчета у работающих пенсионеров ожидается увеличение страховой пенсии примерно на 150 рублей.

Августовскую добавку к пенсии получат 120 тысяч человек - работающих пенсионеров.

Фото: Volzsk24.ru

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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