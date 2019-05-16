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Пенси. Максимальная прибавка с августа – 240 рублей

15 мая
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По данным на 1 апреля 2019 года, в нашей республике трудятся 93 254 пенсионера. Это на 3 837 человек меньше, чем в тот же период прошлого года.

Ruble 1571339 960 720 Пенси. Максимальная прибавка с августа – 240 рублей

С 1 августа все работающие пенсионеры будут получать несколько более высокую, скорректированную пенсию. Максимальную прибавку (240 рублей) получат те, чей заработок 25 тысяч рублей и более. Если зарплата меньше, то и прибавка к пенсии будет меньше.

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Автор статьи

Галина АРСЕНЬЕВА Все материалы этого автора

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