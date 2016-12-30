– В деревне можно жить так же интересно, как и в городе, - уверена Елена Чернова, учитель Волипельгинской школы Вавожского района. Елена осознанно выбрала не только профессию, но и школу, в которой началась ее трудовая жизнь. Сразу после окончания Можгинского педколледжа она пришла в Волипельгинскую школу учителем истории и обществознания.
– Мой папа родом из Каксей, - рассказывает Елена. - Здесь родилась и я. Мы переехали жить в Можгинский район в деревню Лудзи-Шудзи, когда мне было три с половиной года. В деревне, хотя и расположена она на федеральной трассе Елабуга – Пермь, работы нет, поэтому часть жителей ездит в Ижевск, а часть – в Можгу на предприятие «Красная звезда». А когда я приехала в Волипельгу, испытала шок, меня словно окунули головой в холодную воду: дороги разбиты, автобусы ходят редко, заселили в квартиру, где даже по затхлому запаху можно было понять, что здесь давным-давно никто не живет. В первые дни мне хотелось обратно домой. Потом свыклась. Я же девушка деревенская. Вот седьмой год собираюсь уезжать из Волипельги. А потом каждый раз думаю: если уйду, придется заново все начинать, привыкать, внедряться. Может, это меня еще и останавливает. Так и хочется сказать: не уходите, Елена Семеновна! Кто же будет вести кружок «Школьный театр и в шутку, и всерьёз»? А как же ваши замечательные уроки истории и интересные факультативы? А одиннадцатиклассники, у которых вы самый лучший на свете классный руководитель?
– Классное руководство – это очень ответственно, - соглашается Елена Чернова. - Сейчас у моих ребят такой период в жизни, когда они должны уметь ориентироваться в жизни, определиться с выбором будущей профессии. Им нужно помочь. А какую дорогу в жизни выберут – это уже их решение.
Для своих ребят Елена Семеновна - прекрасный пример активной жизненной позиции. В сентябре она стала депутатом Совета депутатов муниципального образования «Волипельгинское», член молодежного парламента района. И сама не скучает, и другим не дает.
– Если сам себя настроишь на скучную жизнь, так и будешь прозябать, - улыбается Елена Чернова. - У меня много знакомых в Можге, в Ижевске, живут друзья и в Москве. Они часто спрашивают меня, почему живу в деревне, что здесь я вижу? Спрашиваю в ответ: а много ли они видят в Москве, в Ижевске? Насколько глубоко твое мировоззрение, насколько ты открыт миру и готов впустить в свой мир перемены, настолько яркой и интересной будет твоя жизнь. Если живешь по программе «дом-работа» хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке, все одно – скучно, хоть волком вой. А я в деревне живу намного интереснее: драмкружок, кружок по фото, турслеты, турпоходы, или в лагерь «Дзержинец» еду на учебу. Сейчас мы, члены молодежного парламента, вместе с молодежным центром «Югдон» готовим районное мероприятие «Вавожская краса», потом по плану – выступление на благотворительном концерте, так что не скучаем. Друзья звонят, а я им в ответ: «Мне болтать-то некогда!..»
Ирина ЛОЖКИНА
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