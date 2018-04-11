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Печаль в глазах кукол. Год назад при теракте погибла художница из Удмуртии

5 апреля
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3 апреля в России вспоминали погибших в теракте в петербургском метро. Ровно год назад бомба террориста-смертника оборвала жизни 14 человек. Среди них была и уроженка Удмуртии – известная художница Ирина Медянцева.

%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0 Печаль в глазах кукол. Год назад при теракте погибла художница из Удмуртии

Ирина Медянцева родилась 51 год назад в большом старообрядческом селе Кулига Кезского района – заповедном, стоящем вдалеке от больших дорог. Там, где находится исток Камы.

Повзрослев, Ирина уехала из деревни. Долго жила в Нижнем Новгороде, а шесть лет назад переехала с семьёй, мужем и двумя дочками, в Санкт-Петербург. Делом её жизни были куклы: она создавала их почти 25 лет. Начала с текстильных кукол и папье-маше и быстро добилась впечатляющих результатов. Она владела не только всеми тонкостями создания куклы: от лепки тела до тончайшей росписи лица, от шитья миниатюрных костюмов и обуви до накручивания замысловатых причесок на маленьких головках - ещё важнее было то, что Медянцева нашла собственные творческий почерк и стиль, её куклы безошибочно узнавались с первого же взгляда.

Большинство персонажей Ирины Медянцевой (ангелы и другие волшебные существа) смотрят на мир огромными распахнутыми глазами, в которых читаются ранимость, хрупкий внутренний мир, страх перед неизвестным и робкая надежда на радость. Их взгляд, поза, жесты лишены искусственности и наигрыша - может быть, поэтому кукол Ирины Медянцевой часто покупали актёры, музыканты и литераторы, особенно болезненно реагирующие на фальшь.

Работы Ирины Медянцевой оказались так хороши, что вскоре, несмотря на огромную конкуренцию в этой области она заняла заметное место среди питерских кукольников. В последние годы художница работала со специальными пластиками, а также делала войлочных кукол в технике сухого валяния. Добивалась впечатляющей достоверности образов: благодаря использованию натуральных человеческих волос в прическах и тончайшему старинному кружеву в костюмах куклы, выполненные даже без анатомической достоверности, казались живыми, дышащими, тёплыми.

Секреты мастерства Ирина Медянцева никогда не держала при себе: сначала она преподавала в детской школе искусств, затем начала проводить мастер-классы по разным техникам. Ученики отмечали её преподавательский талант: она умела не только передать тонкости технологии, но и заразить жаждой творчества, дать стимул к поиску своих тем в изготовлении кукол. «Заразилась» куклами и младшая дочь Ирины Медянцевой Юлия – она тоже всерьёз занимается куклами уже несколько лет.

В вагоне на голубой ветке петербургского метро 3 апреля 2017 года Ирина и её старшая дочь Алёна оказались, занимаясь «кукольными» делами: утром художница отвезла в несколько салонов и галерей обещанные новые работы для реализации. Взрыв самодельной бомбы произошёл совсем рядом от них. Ирина получила тяжёлые травмы и скончалась уже в машине скорой помощи. Алёна была ранена. Вскоре после трагедии она тоже начала создавать кукол - таких же нежных и чутких, каких делала её мама.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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