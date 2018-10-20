Считали урожай
Практически все работы закончены – убран урожай зерновых, заготовлены корма, посеяны озимые. Валовой сбор зерна составил 673,3 тысячи тонн при урожайности зерновых культур 20,6 центнера с гектара. Максимальная урожайность – 30,4 центнера с гектара достигнута в Вавожском районе. В лидерах также Можгинский район, где в среднем с гектара собрано 25 центнеров, Шарканский с 24 центнерами урожайности. Собран хороший урожай картофеля.
По мнению депутата, сегодня время требует увеличения посевных площадей под озимыми культурами, потому что есть потребность во ржи как продовольственной культуре. Кроме того, рожь является очень хорошим предшественником в севообороте.
– Сегодня нам надо обратить внимание на рапс как на культуру с высоким содержанием белка, масличную культуру, – говорит Владимир Сергеевич, – мы можем вполне этим заниматься. Сегодня появились новые сорта рапса, которые в нашем регионе дают приличный урожай. В некоторых хозяйствах получают более 30 центнеров с гектара семян. А расчёты показывают, что рапс может быть рентабельным при урожайности семян от 12,5 центнера с гектара. По мнению Владимира Варламова, рапс должен быть включён во все программы субсидирования. На сегодня рапс, как и другие технические культуры, не включён в перечень культур субсидируемых в рамках несвязанной поддержки.
Над чем работает комиссия
Среди законопроектов, разрабатываемых возглавляемой им комиссией, Владимир Варламов выделил работу по совершенствованию законодательства по лесопользованию и землепользованию. В частности, принят закон, позволяющий производить заготовку недревесных лесных ресурсов, то есть валежника. Продолжается работа над законодательством о бесплатном предоставлении земельных участков льготным категориям граждан. По словам Владимира Сергеевича, обновлённый закон должен соответствовать современным требованиям, и поэтому необходимо тщательно подойти к вопросу его корректировки.
Ещё один законопроект, разработанный постоянной комиссией по АПК, касается развития пчеловодства. Пока документ находится в стадии доработки, однако он уже прошёл процедуру оценки регулирующего воздействия. На него получены заключения от правительства и прокуратуры. Законопроект был разработан рабочей группой, созданной совместно с Правительством Удмуртии. Однако сегодня законопроект требует ещё дополнительных консультаций для того, чтобы снять некоторые разногласия, которые, по словам депутата, не являются принципиальными. По мнению Владимира Сергеевича, поддержка отрасли пчеловодства для Удмуртии весьма актуальна. Пока финансовые средства в бюджете Удмуртии на это направление не предусматриваются. Прежде для этого нужно принять закон и внести соответствующие поправки в Закон «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике».
– Этот закон, я считаю, некий устав для тех людей, которые сегодня в этой отрасли работают. А пчеловодством у нас на селе в основном занимаются личные подсобные хозяйства, мелкие фермеры. И из большой массы законов они вынуждены сегодня выбирать то, что касается их отрасли. Поэтому мы создали некий устав работы наших пчеловодов, взаимоотношений пчеловодов и граждан в этом направлении, – рассказал Владимир Варламов. – Я считаю, что он бы оказал большую поддержку нашим пчеловодам и мы в перспективе смогли бы создать некий бренд Удмуртии и, возможно, в рамках кооперации наших пчеловодов создать некую переработку на территории республики.
Идёт подготовка закона, призванного упорядочить деятельность хлебопекарных предприятий республики. Владимир Варламов сообщил, что, учитывая современные технологии и возможности изготовления хлебной продукции, к разработке документа нужно отнестись максимально внимательно и взвешенно проработать как понятийный аппарат, так и процессы изготовления продукции. Качество хлеба, как самого употребляемого продукта, подчеркнул депутат, напрямую влияет на здоровье граждан.
Утилизация отходов животноводства
Комментируя последние изменения в федеральное законодательство, касающиеся регулирования деятельности по утилизации отходов животноводства, Владимир Сергеевич подчеркнул, что аграрной комиссией Госсовета получен ответ Минприроды России , где даются разъяснения в применении этих правовых норм с 1 января 2019 года.
– Получив разъяснение от Минприроды России, – поясняет Владимир Сергеевич, – мы увидели в них, что на сегодняшний день закон не заставляет лицензировать транспортировку, утилизацию навоза, если в хозяйстве в последующем уже приготовленную органику будут использовать для собственных нужд. Кроме того, СанПиНы, которые существуют с 1976 года, никто не отменял. То, что полгода пролежало в лагуне, уже не навоз, а органика. Но площадки для хранения всё равно надо будет делать, и никуда мы от этого не уйдём. Да, они дорого стоят. У нас силосных ям нет, а нас заставляют строить лагуны для жидкого навоза. Но ведь это ещё и наша с вами безопасность…
О личных подворьях
По мнению Владимира Варламова, необходимо вернуться к вопросу государственной поддержки личных подворий.
– Раньше мы выделяли для тех, кто держит две и более коров по три тысячи рублей, – рассуждает Владимир Сергеевич. – Я думаю, что мы к этой теме вернёмся. Потому что это люди, живущие на земле. Всех переселить в мегаполисы – это не правильное решение. И сегодня только за счёт ЛПХ можно удержать сельских жителей в деревне. А других–то рычагов и нет. Техники и технологии становятся более энергонасыщенными. Количество работающих на селе с 1990 года сократилось в три раза. При этом объёмы производства не сократились в три раза. Молока мы производим больше, чем в 1990 году, по зерну примерно тот же уровень. Конечно, если смотреть по обрабатываемым площадям, они сократились, но объёмы–то производства не сократились. Производительность труда к 1990 году в три раза увеличилась. Специалистами Госсовета и Удмуртпотребсоюза была разработана некая концепция того, что надо сделать, чтобы произвести продукцию, затем купить её у ЛПХ и дальше уже реализовать через систему Удмуртпотребсоюза. Будем создавать рабочую группу и дальше работать в этом направлении.
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