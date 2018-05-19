Четыре поколения и 101 награда
Династия Вершининых из Можгинского района – рекордсмен по количеству наград: за годы работы на благо республики представители династии удостоились 101 награды. По–настоящему оценить вклад этой семьи в развитие республики, пожалуй, не сможет ни одна медаль или премия – настолько он велик.
Основатель династии Николай Спиридонович Вершинин родился в 1927 году. После демобилизации Николай стал работать на земле и посвятил этому всю свою жизнь. Вместе с супругой Александрой Назаровой в любви к своей малой родине, в преданности к крестьянскому труду воспитал пятерых детей.
Старший сын Павел прошёл путь от механика до главного инженера колхоза. В 80–х годах Павел Николаевич был избран председателем колхоза «Ленинский путь». В 1995–1999 годах был Председателем Правительства Удмуртии, затем – первым заместителем Председателя Госсовета республики. Сегодня Павел Николаевич является хранителем семейных традиций династии Вершининых.
– Крестьянские корни нашей семьи уходят в XVII век. Сегодня в ней 51 человек! – говорит Павел Николаевич. – По воле судьбы я стал хранителем семейной памяти, отвечаю не только за своих детей, но и за братьев, сестёр, племянников. Поддерживать семейные узы – важно. На протяжении всего жизненного пути я чувствовал поддержку рода, знал, что в горе и радости со мной будут близкие и родные мне люди. Это чувство единения помогало мне на разных жизненных этапах.
Вершинины чтят историю своей династии, трудовые подвиги членов семьи. Однако, по словам Павла Николаевича, многие заветы передаются из поколения в поколение в тишине.
– Не нужно слов, чтобы воспитать в детях, внуках чувство общности. Они перенимают семейные традиции, когда мы всей семьёй отмечаем праздники или вспоминаем родных. Дети сами выбирают свой жизненный путь, но, как бы ни сложилась судьба, чувство причастности к большой семье остаётся с ними на всю жизнь, – поделился наблюдениями Павел Николаевич.
Одна семья – одна работа
Перевозчиковы из Шарканского района стали победителями в номинации «За преемственность поколений». И неудивительно: в этой династии – 34 человека, и большинство работают на одном предприятии – СХК «Луч»!
– Мы, получается, четвёртое поколение семьи. Мой супруг – внук Серафима Ивановича и правнук основателя династии Ивана Антоновича. Со своим будущим мужем я познакомилась в сельхозкооперативе «Луч». А сейчас у нас двое сыновей, – рассказывает Светлана Перевозчикова. – Я знала, что вхожу в сильную династию. Это очень здорово – чувствовать поддержку семьи. Меня переполняет чувство гордости и ответственности за то, что до нас сделали и чего достигли Перевозчиковы.
Подрастающее поколение уже интересуется работой старших. Да и как не интересоваться, если практически все взрослые заняты одним общим делом.
– Старший сын, когда в первый класс пошёл, уже знал, что мама с папой, бабушка с дедушкой трудятся вместе, и сам интересовался нашей работой. Надеемся, что мальчики станут достойными продолжателями династии, – улыбается Светлана Юрьевна.
1000 лет стажа
Загибаловы из Алнашского района – «старейшины» Удмуртии: основатель этой династии Михаил Андреевич Загибалов родился в 1886 году. Именно он привил своей семье любовь к земле и труду. Уже третье поколение Загибаловых руководствуется его принципами.
– Мой супруг, Виталий Александрович Крылов, – представитель третьего поколения династии. Я очень хорошо знаю эту семью с самого детства: колхозники, механизаторы, животноводы, инженеры… Казалось, нет отрасли, в которой бы не было представителя этой династии. Загибаловы – достойные и уважаемые люди не только в Алнашском районе, но и во всей республике, – отмечает Татьяна Крылова.
По словам Татьяны Фёдоровны, Загибаловы ещё и талантливые педагоги: суммарный стаж учителей этой династической ветки – более 500 лет!
– Представители династии живут в Волгоградской и Свердловской областях. У них своя история и свой трудовой стаж, – добавляет Татьяна Крылова. – А в Удмуртии подрастает четвёртое поколение династии. Сын сейчас учится в аспирантуре Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, трудится над диссертацией. Приятно, что дети, внуки, зная историю своей семьи, выбирают путь своих родителей, дедов и прадедов.
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