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Пациенты говорят «спасибо» Александру Маркину

26 января
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В январе отметил юбилей Александр Маркин. В нейрохирургическом отделении Городской клинической больницы № 7, которое он возглавляет с 1995 года, очень высокая хирургическая активность: 70 процентам пациентов, поступивших сюда, выполняют операции, в том числе высокотехнологические (у больницы есть лицензия на проведение таких операций, их число существенно растёт).

Dscn0434 Пациенты говорят «спасибо» Александру Маркину

В течение года в отделении лечатся от 700 до 800 пациентов. Благодаря современным методикам, которыми владеют нейрохирурги, пациенты быстрее восстанавливаются после операций, многие возвращаются к труду.

В отделении Александра Маркина уровень мастерства нейрохирургов такой же, как, скажем, у их коллег в Германии. И материалы они используют идентичные. А если учесть, что дома и стены лечат, то понятно, почему пациенты всё чаще предпочитают операцию на родине, а не в западноевропейской клинике.

Изюминка отделения в том, что Александр Маркин и его коллеги, выполнив операцию, не теряют связи с пациентом – продолжают наблюдать за его здоровьем ещё в течение ряда лет. При выписке говорят пациентам: «Вы сможете приехать к нам на приём». Такое наблюдение способствует максимально эффективной реабилитации пациентов, а для самих нейрохирургов это возможность видеть отдалённые результаты операции, то есть профессиональный рост.

Александр Леонидович аргументированно, убедительно защищает интересы нейрохирургов и пациентов своего отделения, настаивает на приобретении тех или иных материалов, необходимых для операций. Ему свойственна склонность к анализу, обобщению, а потому он не только ставит проблемы, но и предлагает пути их решения.

Александр Маркин пользуется авторитетом и у нас, его коллег, и у пациентов. «Нам бы хотелось, чтобы оперировал доктор Маркин», - говорят пациенты, и это высокая оценка его опыта, его огромного труда.

Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики Александр Маркин заботится и о подготовке молодых нейрохирургов – создаёт кадровый резерв.

Администрация и коллектив больницы желают Александру Леонидовичу крепкого здоровья и успехов в овладении всё новыми и новыми техниками операций.

Игорь СТАРОДУБЦЕВ,

главный врач Городской клинической больницы № 7 Минздрава УР,

г. Ижевск

ФОТО: Городская клиническая больница № 7

На фото: заведующий отделением нейрохирургии № 1 Городской клинической больницы № 7 Александр МАРКИН (слева) и заведующий операционным блоком больницы Леонид ШЕШКО.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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