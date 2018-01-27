Ответить на все обращения граждан призвал Глава Удмуртии на совещании по вопросам здравоохранения...

Со снежного «престола» - на стол нейрохирурга. Никогда прежде зимние развлечения не приносили столько тяжёлых травм! Катание по снегу, да ещё на скорости, – это восторг. Наш организм вырабатывает столько гормонов радос...

Праздник в зеркале статистики. Александр Бречалов поручил подготовить региональную программу профилактики алкоголизма и наркомании В период с 20 декабря 2017 по 8 января 2018 года на территории Удмуртской Республики состоялось более...