В течение года в отделении лечатся от 700 до 800 пациентов. Благодаря современным методикам, которыми владеют нейрохирурги, пациенты быстрее восстанавливаются после операций, многие возвращаются к труду.
В отделении Александра Маркина уровень мастерства нейрохирургов такой же, как, скажем, у их коллег в Германии. И материалы они используют идентичные. А если учесть, что дома и стены лечат, то понятно, почему пациенты всё чаще предпочитают операцию на родине, а не в западноевропейской клинике.
Изюминка отделения в том, что Александр Маркин и его коллеги, выполнив операцию, не теряют связи с пациентом – продолжают наблюдать за его здоровьем ещё в течение ряда лет. При выписке говорят пациентам: «Вы сможете приехать к нам на приём». Такое наблюдение способствует максимально эффективной реабилитации пациентов, а для самих нейрохирургов это возможность видеть отдалённые результаты операции, то есть профессиональный рост.
Александр Леонидович аргументированно, убедительно защищает интересы нейрохирургов и пациентов своего отделения, настаивает на приобретении тех или иных материалов, необходимых для операций. Ему свойственна склонность к анализу, обобщению, а потому он не только ставит проблемы, но и предлагает пути их решения.
Александр Маркин пользуется авторитетом и у нас, его коллег, и у пациентов. «Нам бы хотелось, чтобы оперировал доктор Маркин», - говорят пациенты, и это высокая оценка его опыта, его огромного труда.
Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики Александр Маркин заботится и о подготовке молодых нейрохирургов – создаёт кадровый резерв.
Администрация и коллектив больницы желают Александру Леонидовичу крепкого здоровья и успехов в овладении всё новыми и новыми техниками операций.
Игорь СТАРОДУБЦЕВ,
главный врач Городской клинической больницы № 7 Минздрава УР,
г. Ижевск
ФОТО: Городская клиническая больница № 7
На фото: заведующий отделением нейрохирургии № 1 Городской клинической больницы № 7 Александр МАРКИН (слева) и заведующий операционным блоком больницы Леонид ШЕШКО.
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