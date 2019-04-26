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Пациентам с улицы Победы повезло: поликлиника № 2 – лидер бережливого производства в стране

26 апреля
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В Городской поликлинике № 2 (Ижевск) спокойно, уютно. На подоконниках – ухоженные растения, на стенах – стильно оформленная информация. Очереди на приём к докторам совсем небольшие. Страховой представитель организации «Капитал. Медицинское страхование» Екатерина Мосова «посетовала»: пациенты так быстро меняются, так скоро попадают на приём, что есть сложности с анкетированием.

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Кто-то в ожидании вызова смотрит телевизор (его установили по просьбе пациентов), кто-то подходит в холле к аппарату и, положив руку в его «рукав», самостоятельно измеряет артериальное давление и пульс. Этот аппарат может успокоить: «Аритмия не выявлена». И насторожить: «Гипертония, степень I, проконсультируйтесь у врача».

Будущие отцы, сопровождающие своих беременных жён в женскую консультацию, времени не теряют: в «уголке для пап» достают из ящика пупсов величиной с младенца и учатся их одевать.

Навигация – указатели на полу и стенах – приведёт вас на нужный этаж, а там… В поликлиниках Ижевска я такого ещё не встречала: номера не только на дверях кабинетов, но и на флажках, расположенных перпендикулярно дверям. Заходишь в холл и сразу видишь, где какой кабинет.

19 апреля в этой поликлинике, первой в России получившей сертификат соответствия требованиям менеджмента бережливого производства, состоялось выездное заседание Президиума Госсовета УР, которое вёл Председатель Госсовета УР Алексей Прасолов. Первый вопрос повестки дня – «О создании новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в Удмуртской Республике». О том, как внедрялись бережливые технологии, создавалась новая модель поликлиники, рассказала Нина Капачинская, главный врач Городской поликлиники № 2:

– Бережливое производство – это научная организация труда, известная ещё в советское время. Потом эти технологии переняли японцы. Через годы разработки вернулись в Россию, стали использоваться при производстве «КамАЗов». Но методик бережливого производства в здравоохранении в России никогда не было. Их разработали участники пилотного проекта «Бережливая поликлиника» – лечебно-профилактические учреждения Калининграда, Севастополя, Ярославля и Ижевска.

Убрали «стёкла»

– Начали с того, – продолжила выступление Нина Евгеньевна, – что досконально изучили, сколько минут пациент проводит в очереди в регистратуру, как долго сидит у кабинета врача. Интересовались, удовлетворён ли пациент беседой с доктором. Первым делом преобразовали регистратуру. Она стала открытой.

Нет стекла, отделявшего пациента от регистратора. Ввели электронную запись в регистратуру. Это для того, чтобы люди не толпились, чтобы никто «не стоял над душой». Не сразу новшество прижилось, и Нина Капачинская даже ходила в Сбербанк узнать, сколько времени его посетители привыкали брать в инфомате талон и ждать, когда на табло высветится указанный на талоне номер. Ей ответили: на это ушло два года. В апреле открытой регистратуре поликлиники как раз исполнилось два года. Суеты у регистратуры нет.

Больше времени на беседу

Нина Капачинская рассказала и о том, как вводили электронные амбулаторные карты, электронный документооборот. Когда всё это ещё только планировали, пожилые сотрудники заявили: «Уйдём на пенсию!». А потом эмоции улеглись, сотрудники освоили компьютер и тем самым высвободили себе время для беседы с пациентами во время приёма.

Бережливая поликлиника – это бережное отношение как к пациентам, так и к сотрудникам. Если работник чем-то не доволен, он не окажет качественную медицинскую помощь.

– Наша профессия по психологической классификации называется «человек – человек», – отметила Нина Евгеньевна. – Нам надо было воспитать и самих себя, и наших пациентов. Провели психологические тренинги, повысили устойчивость к стрессам, научились не допускать конфликтных ситуаций. Организовали для сотрудников комнату отдыха, отдельные раздевалки (раньше медицинские работники хранили верхнюю одежду в шкафу прямо в кабинете). Подняли зарплату.

Возродили соревнование, по итогам которого сотрудники получают поощрение. При пиковой нагрузке, например, во время эпидемии, приём пациентов ведут и заместители главного врача. Эффективно используются в поликлинике и материальные ресурсы. Нина Евгеньевна показала склад, где медикаментов не так уж и много. А больше и не надо: всё заказанное поставщики доставляют в течение трёх-семи дней.

От цели к цели

Совершенствованию нет предела. Главный врач показала это на примере диспансеризации. Сначала улучшили организацию диспансеризации, которую люди проходят один раз в три года. У отделения, где она осуществляется, – отдельный вход. В поликлинике – одна лаборатория. Но пациенты, пришедшие на диспансеризацию, сдают кровь тут же, в здоровом отделении, с больными людьми они не пересекаются. Благодаря тому, что исследования в лаборатории были автоматизированы, результаты анализов становятся известны в тот же день. Полноценную диспансеризацию пациент проходит не за несколько дней, как прежде, а всего за один день.

А теперь поликлиника восстанавливает диспансеризацию хронических больных. Такие пациенты должны приходить в поликлинику или раз в полгода, или раз в три месяца. Скажем, пациенты с язвенной болезнью желудка должны сдавать анализы и приходить на осмотр к терапевту один раз в полгода. Нина Капачинская рассказала и о том, как выстраиваются взаимоотношения со специализированными центрами республики. При необходимости врач поликлиники не только направляет пациента на консультацию в онкодиспансер, но и сам записывает его на приём. Говорит: «Все ваши данные будут у онколога».

Алексей Прасолов поинтересовался, передаёт ли поликлиника свой опыт другим лечебно-профилактическим учреждениям. «Ничего не таим», – заверила его Нина Евгеньевна. Министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов чуть позже скажет, что два года подряд в Ижевске проводились международные лин-конференции, с опытом бережливого производства в Удмуртии ознакомились коллеги из самых разных регионов страны.

Детский санаторий «Юськи», например, первым в России стал работать по федеральному пилотному проекту «Бережливый санаторий». В результате за год оздоровление в нём прошло втрое больше детей, во столько же раз уменьшилось время приёма детей во время заезда.

Улучшив логистику, в бережливых поликлиниках за 4-5 месяцев втрое сократили время ожидания врача у кабинета, вдвое увеличили время непосредственного общения врача с пациентом. К 2020 году все поликлиники республики, в том числе специализированные, будут работать по-новому,

технологические процессы в них станут более рациональными. В 2019 году бережливые технологии внедряются в онкологической службе республики, причём и в стационаре, хирургическом блоке. В России такие проекты пока единичны. В конце заседания заместитель Председателя Госсовета УР – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова предложила коллегам поддержать решение президиума о том, что опыт Городской поликлиники № 2 нужно перенести в другие лечебные учреждения республики. Особенно много проблем в сельском здравоохранении. Поэтому предстоит отработать процесс бережливого производства в одном из сельских районов. Предполагается, что это будет Воткинский район.

Коротко

Первоначально поликлиника, которая сейчас называется Городской поликлиникой № 2 (находится в Ижевске на улице Ракетной), относилась к заводу «Нефтемаш» и обслуживала работников этого предприятия. Постепенно к ней было прикреплено и население, не имеющее отношения к «Нефтемашу»: люди, проживающие на улицах 40 лет Победы, Камбарской, Ленина и других. В поликлинике 13 терапевтических участков, есть практически все узкие специалисты, необходимые для оказания медико-санитарной помощи в первичном звене здравоохранения.

К поликлинике прикреплены 27 тысяч жителей. Это тот максимум, при котором возможно качественное медицинское обслуживание. Первой в России поликлиника получила сертификат соответствия требованиям менеджмента бережливого производства.

Мнения

Тамара МОШКИНА:

– В поликлинике № 2 мне очень нравится. Пришла сюда утром. Назначили укол и тут же его поставили. Сдала биоматериал на анализ – через 40 минут будет результат, и я снова пойду к участковому врачу. Я всем рассказываю, как хорошо в этой поликлинике всё организовано. Уже и сын хочет перейти сюда.

Светлана, жительница улицы 40 лет Победы:

– Три года назад я переехала на улицу 40 лет Победы и прикрепилась к Городской поликлинике № 2. В тот же год прошла диспансеризацию и очень удивилась, что на неё у меня ушёл всего один день. Я из тех пациентов, кого трудно «затащить» в поликлинику, но её сотрудники сами звонят и приглашают на обследование. В апреле предложили пройти маммографию, причём – в субботу. Обследование проходило в порядке очереди, ждала недолго.

В ТЕМУ

Опыт – в тираж

Наталья ЗЯМАЕВА,

главный врач Малопургинской районной больницы, депутат Госсовета УР:

– В поликлинике нашей больницы тоже внедряется бережливое производство. Мы провели хронометраж - сколько часов пациент тратит на посещение поликлиники, установили доски, на которых пациенты могут написать претензии и предложения по улучшению работы поликлиники. Ознакомились с опытом работы трёх поликлиник Ижевска, а также - Можгинской районной больницы. В результате некоторые процессы уже удалось усовершенствовать.

Введены электронная запись на приём к врачу, электронный документооборот. Диспансеризация проходит у нас в отдельном блоке. Здесь и ЭКГ, и другие обследования. Раньше на диспансеризацию человек тратил 3-4 дня, а сейчас всего один день.

Однако остаются трудности с очередями. Наша поликлиника обслуживает 34 тысячи человек. Восемь тысяч из них проживают в Малой Пурге, остальные – в районе. Пациентам из деревень приходится приспосабливаться к расписанию автобуса. И если, скажем, пациент записался на десять часов утра, а приехал в Малую Пургу в восемь, то целых два часа вынужден сидеть в поликлинике и ждать приёма. Поэтому, не имея возможности повлиять на график движения автобусов, мы советуем пациентам, живущим в центре района, приходить на приём к врачу не утром, когда приезжают пациенты из деревень, а во второй половине дня.

Завершили работу по восьми направлениям бережливого производства и начали работать над тремя новыми направлениями. Это оптимизация диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертонией, диспансерного наблюдения детей-инвалидов и оптимизация работы системных администраторов, обслуживания компьютерной техники.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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