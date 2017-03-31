В России необходима концепция кадетского образования. С этим и другими предложениями Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев выступил на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, которое состоялось 24 марта в Чебоксарах.
Спикер республиканского парламента отметил системную работу, которую ведет Удмуртия. В рамках государственной программы УР «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» действует подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе». В Удмуртии имеется уникальный опыт комплексного подхода к решению задач в этой сфере. Совместными усилиями Министерства обороны, Министерства образования и науки Российской Федерации и Правительства Удмуртской Республики создан Центр патриотического воспитания. Там проходят учебные сборы в рамках предмета ОБЖ для юношей 10-х классов и студентов профессиональных образовательных организаций. Это первый центр в ПФО, где сборы проводятся через общеобразовательную деятельность.
Значительную роль в патриотическом воспитании молодежи играет открытый в 2014 году в городе Воткинске Удмуртский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Валентина Старикова.
– Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин назвал патриотизм национальной идеей России. Он сплачивает общество, помогает духовно-нравственному развитию и служит укреплению государственности. Однако на сегодня в российском законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие патриотическое воспитание граждан, - сказал Владимир Невоструев. – Необходима нормативно-правовая база. Надо законодательно определить порядок обеспечения функционирования ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов. Важно предусмотреть организационно-правовую, административную и иную поддержку их деятельности со стороны органов государственной власти.
Владимир Невоструев обозначил проблемные моменты в вопросах патриотического воспитания. Во-первых, это отсутствие квалифицированных специалистов. Председатель Госсовета Удмуртии предложил ввести в перечень специальностей дополнительного профессионального образования специализацию по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи.
Во-вторых, серьезной проблемой в реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания является отсутствие эффективных механизмов, позволяющих объективно оценивать качество проводимой работы в рамках реализации программ патриотического воспитания. Единые требования к деятельности военно-патриотических образований на федеральном уровне отсутствуют.
Владимир Невоструев предложил разработать и утвердить концепцию кадетского образования в Российской Федерации.
– Она должна позиционировать кадетское образование как элитное, как кузницу кадров для государственной гражданской, военной и правоохранительной службы. Необходимо регламентировать деятельность не только кадетских школ, но и кадетских классов в общеобразовательных школах, - подчеркнул Владимир Невоструев.
Все предложения Председателя Государственного Совета Удмуртии вошли в протокол заседания. Координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал опыт Удмуртии заслуживающим всестороннего изучения. Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко назвал Удмуртский кадетский корпус в Воткинске уникальным проектом и рекомендовал руководителям законодательных органов там побывать.
Фото: udmgossovet.ru
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