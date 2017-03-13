В субботу, 18 марта, в Ижевске пройдет патриотический фестиваль «Весна России». Инициатором проведения фестиваля выступает Общественная палата Удмуртской Республики.
Мероприятие пройдет в Парке им. Кирова, начнется фестиваль в 12:00 часов.
В программе запланированы выступления творческих коллективов, «Прогулка с врачом», работа передвижного медицинского пункта, площадка для сдачи норм ГТО.
Гостей и участников фестиваля организаторы угостят «солдатской кашей» и горячим чаем.
Фото: astrakhanfm.ru
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