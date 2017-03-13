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Патриотический фестиваль «Весна России» пройдет в столице Удмуртии

13 марта
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Big 8def232acd268ef20d7e4efb2787313fcb1a5b46f6c4c2c90496c821b6dbb Патриотический фестиваль «Весна России» пройдет в столице Удмуртии

В субботу, 18 марта, в Ижевске пройдет патриотический фестиваль «Весна России». Инициатором проведения фестиваля выступает Общественная палата Удмуртской Республики.

Мероприятие пройдет в Парке им. Кирова, начнется фестиваль в 12:00 часов.

В программе запланированы выступления творческих коллективов, «Прогулка с врачом», работа передвижного медицинского пункта, площадка для сдачи норм ГТО.

Гостей и участников фестиваля организаторы угостят «солдатской кашей» и горячим чаем.

Фото: astrakhanfm.ru

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