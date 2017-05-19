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Паспорта трёх приоритетных проектов утвердили в Удмуртии

18 мая
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Nik 1595 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Паспорта трёх приоритетных проектов утвердили в Удмуртии

Паспорта трёх приоритетных проектов утвердили сегодня на заседании Координационного комитета по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов, которое провёл в Резиденции врио Главы Удмуртии Александр Бречалов.

О первых двух проектах «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Удмуртской Республике» и «Системные меры развития внешнеэкономической деятельности Удмуртской Республики. Реализация системных мер развития международной кооперации и экспорта в Удмуртской Республике» доложил исполняющий обязанности министра экономики республики Михаил Зайцев.

Основная цель проекта по малому бизнесу - обеспечение занятости населения в секторе малого предпринимательства за счёт расширения финансовых и нефинансовых мер поддержки малого бизнеса, увеличения количества поддержанных предпринимателей.

Как отметил выступающий, при реализации проекта есть от чего отталкиваться. В республике создана разветвлённая сеть организаций инфраструктуры поддержки МСП, взаимодействующих с органами власти, в том числе муниципальными, с институтом уполномоченного по правам предпринимателей, с ТПП УР, с общественными организациями и объединениями предпринимателей, с кредитными учреждениями, с коммерческими и некоммерческими организациями, специализирующимися на оказании информационно-консультационных услуг предпринимателям, проведении образовательных мероприятий.

Работают региональный и муниципальные микрофинансовые фонды, гарантийный фонд, два бизнес-инкубатора, центр поддержки предпринимательства, центр экспорта, инжиниринговый центр, центр кластерного развития. Все вместе они оказывают широкий перечень мер поддержки: финансовую, имущественную, образовательную, информационно-консультационную, маркетинговую, содействие в области продвижения на зарубежные рынки, в области модернизации производственных процессов и разработке новых продуктов, поддержку в области развития кооперационных связей в рамках действующих и вновь создаваемых кластеров.

Усилия по развитию сектора МСП дают свои ощутимые «плоды»: в последние годы малый бизнес в Удмуртии имеет стабильную положительную динамику. По данным статистики, с начала 2014 года по 2016 год количество МСП в Удмуртии выросло на 11,2 процента, в том числе количество зарегистрированных ИП выросло на 7,2 процента (по России наблюдается рост количества ИП за аналогичный период в среднем на 5 процентов, а по ПФО – всего на 1,9 процента).

Также уверенно растут и другие показатели сектора МСП: количество занятых выросло на 3,46 процента, оборот – на 37,3 процента; объём налогов, уплаченных субъектами МСП в бюджетную систему РФ, вырос на 57,6 процента (в целом по УР объём налоговых платежей в РФ, УР и МО вырос на 10,2 процента). Объём налоговых поступлений по спецрежимам для МСП в консолидированный бюджет УР вырос на 13,5 процента. Также растёт доля продукции МСП в ВРП региона, по итогам 2015 года она составила 22,8 процента.

По итогам реализации проекта будут решены следующие задачи: обеспечение доступа субъектов МП к закупкам крупнейших заказчиков и предпринимателей к геомаркетинговой системе Корпорации МСП «Бизнес-навигатор МСП», развитие сельскохозяйственной кооперации силами Минсельхоза УР; развитие системы «одного окна» на базе МФЦ для бизнеса; развитие системы бизнес-образования для предпринимателей нашими организациями инфраструктуры; консолидация мер финансовой и информационно-консультационной поддержки федеральных институтов развития, региональных и муниципальных организаций инфраструктуры.

Финансовое обеспечение проекта будет осуществляться как за счёт средств регионального бюджета, так и за счёт средств привлечённой федеральной субсидии, поступившей в бюджет Удмуртской Республики на реализацию региональных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. Общая сумма на бюджетное и внебюджетное финансирование проекта, в том числе возвратного, превысит 1,8 млрд рублей.

Рассматривая паспорт приоритетного проекта по развитию международной кооперации и экспорта в УР, докладчик отметил, что в результате реализации проекта к 2025 году вовлеченность экспортноориентированных компаний Удмуртской Республики в использовании мер государственной поддержки должна быть увеличена в 1,5 раза. А количество предприятий экспортёров и объём несырьевого экспорта - не менее чем в 1,4 раза (среднегодовые темпы прироста несырьевого экспорта и числа региональных организаций – экспортеров в период до 2020 г. должны составлять не менее 6,3 процента и 6 процентов соответственно).

Третьим участники заседания обсудили приоритетный проект «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов на территории Удмуртской Республики».

С информацией выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения УР Андрей Воздвиженский.

По его словам, главным итогом реализации данной программы должно стать снижение в 2018 году показателя младенческой смертности в Удмуртской Республике до 5,1 на 1000 родившихся живыми.

Это будет осуществлено путём совершенствования трехуровневой системы организации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным.

В числе мероприятий на этот год запланировано: строгое соблюдение маршрутизации беременных женщин в соответствии с нормативными документами Минздрава Удмуртии; мониторинг состояния здоровья беременных, состоящих на учёте в женских консультациях государственных медицинских учреждений здравоохранения подведомственных Минздраву Удмуртии; оснащение районных больниц санитарным транспортом для транспортировки беременных в акушерские стационары 2, 3 уровней; обучение специалистов в Федеральных Центрах (по направлению выявления врожденных пороков развития у плода); открытие и оснащение современным медицинским оборудованием женской консультации в микрорайоне «Столичный» г. Ижевск.

Финансовая потребность на реализацию мероприятий в 2017 году составляет порядка 189 млн рублей.

Задачи на 2018 год: улучшение условий транспортировки новорожденных детей, особенно детей с низкой и экстремально низкой массой тела (транспортные кювезы); совершенствование оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным детям; оснащение УЗ аппаратами экспертного класса межмуниципальных центров и учреждений 3 уровня; реабилитация детей первого года жизни; совершенствование телекоммуникационных технологий; окончание строительства межрайонного родильного дома в пос. Игра.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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