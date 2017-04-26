27 апреля в рамках партийного проекта «Единая Россия» консультирует» состоится очередная прямая телефонная линия. Она пройдет с 10 до 13 часов в Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева.
Темой прямой линии станут вопросы организации дошкольного и школьного образования. В их числе: предоставление путевок в детский сад, размер платы за посещение детского сада, питание в детских садах и школах, предоставление бесплатных учебников, предоставление бесплатного дополнительного образования в ДСШИ и спортивных секциях.
Кроме того, будут даны ответы по строительству новых школ в рамках федерального проекта по содействию создания новых школьных мест с целью организации учебного процесса в одну смену.
На вопросы жителей республики будут отвечать специалисты Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения Удмуртии, Администрации Ижевска и других городов и районов республики.
Номер «Прямой телефонной линии»: 913-143.
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