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Партийцы Единой России в Удмуртии вышли на субботник

29 апреля
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E13f7c9e9b3e0515dd6cc337fd7c7bb5 Партийцы Единой России в Удмуртии вышли на субботник

29 апреля партийцы привели в порядок территорию ижевского Парка космонавтов.

Вместе с сотрудниками исполкома Регионального отделения во всероссийской акции приняли участие заместитель секретаря Регионального отделения, Председатель ижевской думы Олег Гарин и участница предварительного голосования, ректор УдГУ Галина Мерзлякова.

Олег Гарин напомнил о том, что субботник, как и праздник 1 Мая, имеет глубокие корни и давно стал любимой традицией.

— Слова "Мир, Труд, Май" мы все помним. И уже сложилась такая добрая традиция накануне Праздника трудящихся проводить субботники. Мы собрались здесь, чтобы в Парке космонавтов навести порядок. Тем более, что в регионе реализуется партийный проект «Городская среда», направленный на обустройство таких общественных пространств, чтобы жителям было удобно отдыхать, было куда пойти вместе с семьей и действительно получить удовольствие, - сказал координатор проекта «Городская среда» в регионе Олег Гарин.

Он также от души поздравил всех жителей Удмуртии с наступающим 1 Мая и выразил надежду на то, что совместными усилиями мы сможем изменить Ижевск и всю республику в лучшую сторону.

Участник предварительного голосования Партии Галина Мерзлякова предложила согражданам поддержать «Единую Россию» и навести порядок во дворах и других местах общего пользования.

— Самое главное – это реализация партийных проектов. К примеру, Парк космонавтов нуждается в стоянке для автомобилей. Когда проходят массовые мероприятия, тем, кто приезжает, очень сложно припарковаться. Парк нуждается в дальнейшем благоустройстве. Здесь планируется открытие новых аттракционов. Вместе в администрацией Индустриального района мы будем предпринимать шаги для решения этих проблем, - добавила она.

Руководитель исполкома Регионального отделения Партии Андрей Макаров сказал, что наведение порядка в местах общего пользования должно стать делом всех граждан.

— Хороший поступок каждого гражданина – внести вклад в эту работу. Мы, сотрудники исполкома, постоянно ее делаем. При этом мы площадки меняем. Работали в Устиновском районе, в лесной зоне. Есть опыт наведения порядка вокруг мемориалов, посвященных Великой Победе. Сегодня решили убрать парковую зону. Считаем, что только своим примером и конкретными действиями мы можем убедить граждан в том, что за общественными территориями нужно следить, - отметил Андрей Макаров.

Он добавил, что мероприятия по очистке территорий городов, сел и деревень будут проходить не только 29 апреля, но в другие предпраздничные дни. Будет сделано все, чтобы люди отметили 1 Мая и День Победы с хорошим настроением.

Пресс- служба Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия»

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