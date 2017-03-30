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Партийный проект «Управдом» в Удмуртии возглавил Марат Исмагилов

30 марта
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5fe64225d6c6005e0a8bc3a0dd37e46e %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Партийный проект «Управдом» в Удмуртии возглавил Марат Исмагилов

Координатором партийного проекта «Управдом» в Удмуртии стал руководитель региональной Госжилниспекции Марат Исмагилов. Соответствующие полномочия были переданы ему 29 марта депутатом Госдумы Валерием Бузиловым, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Документы о передаче полномочий были подписаны в ходе заседания Совета партийного проекта «Управдом» в присутствии членов общественных организаций, связанных с жилищно-коммунальной сферой. Помимо этого состоялось назначение руководителя «Школы грамотного потребителя». Им стал председатель общественной организации потребителей услуг Александр Евсеев.

По словам Валерия Бузилова, проект «Управдом» и «Школа грамотного потребителя» доказали свою эффективность. Благодаря им тысячи человек смогли повысить грамотность в вопросах ЖКХ. Так, через «Школу грамотного потребителя» прошло более 30 тысяч человек.

– Если раньше ко мне на прием приходили по 20-30 человек с платежками и просили объяснить начисления, то сейчас таких людей нет. И старшие по домам, и собственники, которые прошли обучение в «Школе грамотного потребителя» научились отстаивать свои права и делают это весьма эффективно, - сказал Валерий Бузилов.

Парламентарий также пояснил, что вынужден передать полномочия достойному кандидату из-за того, что сам он должен сосредоточиться на других не менее важных направлениях. При этом Валерий Бузилов обещал держать на контроле вопросы жилищной сферы и в дальнейшем.

Валерий Бузилов также напомнил о важности постоянной связи активистов и руководителей профильных ведомств, когда все острые вопросы могут решаться на самом высоком уровне. Эту задачу, в числе прочих, призван решать проект «Управдом». Депутат призвал присутствующих участников обращаться с возникающими проблемами к нему, чтобы он смог доносить эти вопросы до сведения руководителей исполнительной власти федерального уровня. Депутат напомнил, что в этом году удалось добиться вхождения Удмуртии в программу «Жилище», в рамках которой в Ижевске будет дополнительно построен детский сад, от результатов реализации данного проекта в текущем году будет зависеть включение в программу на следующий год, что поможет построить еще одну школу в Ижевске.

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