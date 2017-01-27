В работе съезда приняла участие делегация Удмуртской Республики, а также избранные от Удмуртии депутаты Госдумы. В числе участников съезда - Глава Удмуртии Александр Соловьев, Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете УР Алексей Прасолов, руководитель Региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева Светлана Кривилева и другие.
В первый день работали семь дискуссионных площадок, где обсуждались вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли. Здесь же были подведены итоги реализации предвыборной Программы партии и были определены приоритеты работы «Единой России» в 2017 году.
В работе площадок приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр культуры РФ Владимир Мединский, министр строительства и жилищ-но-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Во второй день работы съезд заслушал политический доклад председателя партии Дмитрия Медведева, итоговые выступления модераторов дискуссионных площадок.
ЦИТАТА
Александр СОЛОВЬЕВ, Глава Удмуртской Республики:
– На площадках с участием представителей первичных и местных отделений, экспертов и членов Правительства РФ мы проанализировали партийные проекты, которые осуществлялись в регионах в течение последних пяти лет. И можно сказать с уверенностью, что за это время «Единая Россия» многое сделала для жителей России. Как политическая сила партия укрепила свое влияние. Мы еще раз доказали, что «Единая Россия» - это лидирующая и правящая партия в Российской Федерации.
ЦИФРЫ
В отчетно-выборном съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» приняли участие:
> 3000 человек, в том числе 728 делегатов,
450 представителей региональных отделений партии, делегаты от местных и первичных отделений «Единой России», представители федеральных и региональных СМИ.
На съезде присутствовали представители
> 70 дипломатических служб из разных стран мира,
> 30 ведущих партий мира прислали свои приветствия съезду.
В дискуссии рождается истина
Комментируя итоги работы XVI съезда, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев отметил, что программа съезда была очень насыщенной.
– Владимир Петрович, что важного для себя вы услышали в речи Дмитрия Медведева?
– Все моменты, которые были в выступлении Дмитрия Анатольевича - это отражение каждодневной работы партийцев и того, что еще предстоит нам сделать. Мы сегодня, конечно же, радовались за те успехи, которые за эти годы наша страна достигла и в непростой отрасли сельского хозяйства, в таких отраслях, как здравоохранение, образование. Проекты, которые приняты партией, будут продолжены. Появляются новые, востребованные направления, такие, как поддержка театров в малых городах нашей страны, а также благоустройство территорий, скверов, городов, парковых зон.
В выступлении Дмитрия Медведева дан очередной посыл регионам, что надо заниматься именно этими направлениями. В целом для себя еще раз понял, что мы на правильном пути и по отбору кандидатов в законодательные органы власти, Государственную Думу. В этом году у нас предстоят выборы в Государственный Совет. Мы сегодня услышали от Дмитрия Анатольевича, что будет единый день голосования, где будут определены кандидаты от партии «Единая Россия» в региональные органы законодательной власти.
– Значит, праймериз пройдет так же, как на выборах депутатов Госдумы?
– Да. Будет единый день выбора кандидатов для определения кандидата именно от партии «Единая Россия». Праймериз будет всенародным. Любой житель нашей страны сможет принять участие по выдвижению и определению кандидата от партии «Единая Россия».
Мы видим сегодня результаты праймериз, прошедшего 22 мая 2016 года. 10 миллионов жителей Российской Федерации пришли к избирательным урнам и проголосовали за тех людей, которые были выдвинуты от «Единой России». В результате 343 мандата из 450 в Государственной Думе заняли именно те люди, которых выдвинул народ и поддержал в ходе предварительного голосования.
По этой же схеме в 2017 году мы проведем выборы в Государственный Совет.
– В партийных проектах появляется самый близкий к населению уровень - муниципальный, предполагается, что каждый житель будет вносить в партию предложения по благоустройству дворов, по развитию культурной жизни?
– Да, таким образом, на депутатов регионального парламента накладывается еще большая ответственность за то, чтобы они дошли до каждого сельского поселения, до каждого избирателя, и представляли в парламенте их чаяния и проблемы.
У нас в региональном политсовете уже 30 процентов - это представители первичных партийных организаций. В новом Генеральном совете партии «Единая Россия» каждый пятый - представитель первичных парторганизаций. На съезде было принято решение о том, что в управлении партией 30 процентов представительства должны обеспечить именно они - первички.
Считаю, что мы в этом направлении в республике ведем правильную работу, ежегодно проводим форумы среди первичных партийных организаций, собираем предложения с самых низов. Сегодня депутаты Государственного Совета проводят встречи в районах, в приемных партии «Единая Россия». Они расположены в каждом районе, где с жителями встречаются наши депутаты, и не только Государственного Совета, но и Государственной Думы.
ИТОГИ
На съезде были избраны председатель, руководящие и центральные органы партии. Председателем партии в ходе открытого голосования избран Дмитрий Медведев.
На съезде был избран новый состав Высшего совета «Единой России». Председателем Высшего совета стал Борис Грызлов.
Избран Генеральный совет партии в количестве 170 человек, Удмуртию в нем представляют депутат Государственной Думы Андрей Исаев и председатель районного Совета депутатов Алнашского района Виктор Бобров.
Избран президиум Генерального совета партии. Секретарем Генерального совета партии на альтернативной основе съезд избрал Сергея Неверова.
Центральную контрольную комиссию, в которую вошли 15 человек, возглавила Ирина Яровая.
Президиум генсовета партии избрал Владимира Бурматова главой Центрального исполкома партии.
МНЕНИЯ
ВЛАДИМИР ПУТИН - Президент Российской Федерации:
– За прошедшие годы партия значительно укрепила свои позиции, авторитет и влияние. И сегодня уверенно идет в авангарде нашей политической системы.
Главный капитал «Единой России» - доверие граждан. Оно обеспечено большим трудом каждого из вас, умением слышать людей, знать их нужды и заботы, а также способностью убеждать, разъяснять задачи партии, соотносить их с запросами общества.
Надо и дальше в полной мере использовать колоссальный потенциал партии, в том числе ее готовность решать самые сложные проблемы во всех сферах жизни. То, что у вас это получается, уже доказано многими конкретными делами. «Единая Россия» внесла огромный вклад в построение свободной, сильной, процветающей страны.
СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ - секретарь Генерального совета партии:
– Новый состав генерального совета партии «Единая Россия» обновился на 100 человек. Из 170 человек старого совета осталось 70, в новом избрано 100 человек. Это представители регионов, кто ведут наши партийные проекты, кто активно участвовал в избирательной кампании по выборам в Госдуму. В партии динамично происходит обновление, приходят новые люди, новые идеи, новые предложения. И это не дает партии стоять на месте.
ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ - председатель комитета Госдумы по образованию и науке:
– По инициативе депутатов фракции в федеральном бюджете на 2017-2019 годы предусмотрены 25 миллиардов рублей на продолжение реализации программы строительства новых школ. «Единая Россия» будет продолжать реализацию важных проектов в сфере образования - «Строительство спортивных залов» и «Школьный автобус».
ОЛЬГА КАЗАКОВА - заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:
– «Единая Россия» в течение года будет реализовывать два проекта в сфере культуры – «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». На программу «Местный дом культуры» в 2017 году из федерального бюджета выделено 1,4 миллиарда рублей. Эта сумма станет первым шагом в проекте ремонта и восстановления сельских клубов.
Фото: yaroslavl.er.ru
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