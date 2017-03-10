В Удмуртии прошла региональная неделя депутатов Государственной Думы от партии «Единая Россия». Народные избранники провели встречи с представителями первичных и местных отделений партии, общественниками, партийным активом, а также муниципальными и региональными депутатами, обсудили с ними вопросы реализации предвыборной программы партии.
1 марта в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошла пресс-конференция, в ходе которой депутаты рассказали о социально значимых инициативах, над которыми фракция работает и будет работать в ближайшее время.
Приватизация для всех
Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев прокомментировал закон о продлении бессрочной бесплатной приватизации жилья.
– Бесплатная приватизация в нашей стране началась еще в 90-х годах, - отметил депутат. - С этого времени срок окончания ее переносился уже шесть раз. Противники продления приватизации считали, что она будет сдерживать строительство муниципального жилья. Мы начали обсуждение вопроса до прошлой региональной недели и приняли в первом чтении закон, который предполагал продлить сроки бесплатной приватизации для трех категорий граждан - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для тех, кто должен быть переселен из ветхого и аварийного жилья, для жителей Крыма и Севастополя.
Но, по словам Андрея Исаева, во время региональной недели избиратели называли все новые и новые категории людей, для которых необходимо продлить приватизацию. Поэтому депутаты встретились с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Он однозначно высказался за продление бессрочной приватизации. Законопроект уже подписал Президент России Владимир Путин.
Закон о Вечном огне
Андрей Исаев также сообщил, что в феврале депутаты в первом чтении приняли закон о местах увековечивания памяти и захоронения героев Великой Отечественной войны, где будут четко дифференцированы понятия «вечный огонь» и «огонь памяти». Вечный огонь - это огонь, который горит всегда, а огонь памяти зажигается по значимым государственным или значимым для территории датам.
– Закон также определяет обязанности органов государственной власти и местного самоуправления по поддержанию в надлежащем состоянии мест захоронения участников Великой Отечественной войны, а также мест увековечивания их славы, - уточнил Андрей Исаев. - Определены права волонтерского движения, общественных объединений по поддержанию мемориальных мест.
Депутат выразил надежду, что закон вступит в силу до 9 мая 2017 года.
МРОТ повысят
По словам Андрея Исаева, в Госдуме начала свою деятельность созданная в конце 2016 года межфракционная рабочая группа по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
– В работу включились лидеры профсоюзов, министры. Есть определенные разногласия, но тем не менее мы рассчитываем к концу весенней сессии подготовить согласованную оппозицию, на основании которой будет принят документ, содержащий конкретный план повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
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