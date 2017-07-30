24 июля Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики заверила список кандидатов регионального отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депутаты Государственного Совета Удмуртии шестого созыва по республиканскому избирательному округу. К сегодняшнему дню практически все основные партии определились со своими кандидатами.
Напомним, что 10 сентября в республике пройдут выборы депутатов Госсовета. Мы изберем тех, кто будет представлять наши интересы на уровне республики следующие пять лет. В день голосования каждому избирателю на участке выдадут два бюллетеня. Один – для голосования по одномандатным избирательным округам, в нем надо будет выбрать конкретную фамилию кандидата в депутаты. Второй – для голосования по партийным спискам. В нем нужно будет поставить отметку напротив названия партии, таким образом вы поддержите список кандидатов.
Список «ЕДИНОЙ РОССИИ», утвержденный на партийной конференции, возглавляет исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов. В тройку лидеров также входят заместитель министра национальной политики республики Татьяна Ишматова и начальник Главного военно-строительного управления № 8 Алексей Прасолов.
Татьяна Ишматова, помимо работы в Министерстве национальной политики, уже больше года возглавляет ассоциацию «Удмурт кенеш». В прошлом певица, известна как исполнительница удмуртских эстрадных песен.
Алексея Прасолова в Удмуртии хорошо знают по построенным под его руководством знаковым объектам: Свято-Михайловский собор, Музейно-выставочный комплекс имени М.Т. Калашникова, Русский драматический театр, Национальный театр, Дом дружбы народов, Государственный национальный театр. В списке также представители сфер образования и науки, здравоохранения, сельхозпроизводства и переработки, промышленности и предпринимательства.
Список кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» сформирован по итогам предварительного голосования. Оно прошло 28 мая – каждый житель республики мог высказаться за тех или иных участников. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия заверила списки «ЕДИНОЙ РОССИИ», Родной партии, ЛДПР, ПАРНАС, КПРФ, Партии возрождения России, «Коммунистов России», партии «Родина» и «Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу».
Эта партия, как и «Коммунисты России», ПАРНАС, Партия возрождения России, является непарламентской, то есть представители данных политических объединений не имеют своих представителей в нынешнем составе Государственной Думы России. Это значит, что на прошедших в прошлом году выборах за них проголосовало менее 5% избирателей.
Парламентскими партиями сейчас являются только «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Родина и Гражданская платформа. Самая многочисленная фракция у «ЕДИНОЙ РОССИИ» - благодаря поддержке жителей в Думу прошли 343 человека.
Помимо сведений о заверенных списках кандидатов в депутаты Госсовета от партий, на сайте ЦИК Удмуртии имеется информация о нескольких самовыдвиженцах по одномандатным округам.
Период представления документов для регистрации кандидатов и республиканских списков продлится до 31 июля. До выборов остается полтора месяца. У жителей есть время ознакомиться с программами и предложениями партий и кандидатов и сделать правильный выбор.
В список кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» вошли те, кого люди выбрали в ходе предварительного голосования.
Иван СЕРГЕЕВ
Фото: beta.davydov.in
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