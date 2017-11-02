Госсовет посетили более 200 студентов и преподавателей ведущих вузов Удмуртии: Удмуртского государственного университета, Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, Ижевской медицинской академии, Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, старшеклассники и педагоги городов Сарапула, Ижевска, Завьяловского района, а также руководители высших учебных заведений.
Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии, в таком расширенном формате мероприятие прошло впервые. Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов особо подчеркнул значение парламентских встреч с молодежью. «Каждый человек должен знать, что такое свое родное государство, откуда истоки, откуда оно началось, откуда шло становление. В этом есть и наша сегодняшняя задача, нашего урока, чтобы еще раз подчеркнуть, что такое государство, как это государство хранить, как его развивать. Это подрастающая молодежь, на плечи которой и ляжет ответственность за будущее нашего государства. Люди должны понимать еще со школы, что они - жители величайшего государства в мире, и это государство надо беречь», - прокомментировал Алексей Прасолов.
Выступая перед молодыми гражданами, спикер парламента отметил, что два праздника, которые отмечаются 4 ноября, - дань уважения славному прошлому Отечества и символ веры в его завтрашний день.
«Наша сила - в единстве. Это главный факт истории, подтверждённый многими поколениями россиян. И сегодня мы чувствуем стремление людей к единению ради дальнейшего развития и процветания государства», - сказал спикер парламента. Он добавил, что Удмуртия успешно развивается в составе России, и успехами республики во многих отраслях можно гордиться. Не случайно регион называют «оборонным щитом России», заводы Удмуртии производят уникальную продукцию - от огнестрельного оружия до сложнейшей космической техники. А достижения агропромышленного комплекса дали республике право называться еще и «продовольственным щитом страны». И именно активность инициативность молодого поколения должна стать основой дальнейшего развития Удмуртии, для этого максимальные усилия власти и общества должны быть направлены на воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.
«Мероприятия, подобные сегодняшнему уроку государственности, направлены на то, чтобы вы, молодое поколение, занимали более активную гражданскую позицию, участвовали в общественной и политической жизни республики. Знание законов, своих прав и обязанностей позволит вам стать полноценными гражданами своей страны», - резюмировал спикер парламента.
О том, в каких условиях принимались важнейшие в жизни республики документы: первая Конституция, законы о Государственных символах, студентам рассказал председатель Верховного Совета Удмуртии двенадцатого созыва Валентин Кузьмич Тубылов. Он призвал молодых людей с уважением относиться к Государственным символам Удмуртии, так как в них заложен глубокий смысл, отражающий суть жизни удмуртского народа.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, профессор Алексей Загребин в своем выступлении затронул исторические основы становления государственности Удмуртии. Прежде чем 4 ноября 1920 года был подписан декрет об образовании Вотской автономной области, удмуртский народ прошел непростой путь самоидентификации, на котором встречались и счастливые и трагические судьбы. Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной, молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова напомнила молодежи о тех именах, которые никогда не должны быть забыты: Трофим (Трокай) Борисов, Кузебай Герд, Максим Прокопьев. «Сегодня когда мы говорим о двух этих праздниках, .. хотелось бы, чтобы вы понимали и отдавали себе отчёт, что это не просто концертные программы, не просто представления на центральной площади, не просто какие-то сухие цифры, - за этими событиями стоят судьбы людей, огромное количество трагических событий», - обратилась Татьяна Ишматова к участникам урока.
Сегодня же в ходе урока государственности молодые граждане посмотрели фильм «День рождения республики», рассказывающий о том, как появилась Удмуртия и ее роли в составе многонациональной России. Кроме того, студенты познакомились с Геральдическим залом парламента и тематической выставкой, размещенной в фойе зала заседаний.
В завершении парламентского урока депутаты Государственного Совета поздравили представителей подрастающего поколения с наступающими праздниками, пожелали им благополучия, успехов в учебе и в жизни.
Фото: Пресс-служба Госсовета УР
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