В Ижевске продолжаются работы по очистке улично-дорожной сети города от снега. Для проведения работ по вывозу снега и устранению зауженности устанавливаются временные дорожные знаки «3.27 «Остановка запрещена», 8.5.4 «Время действия» (с 22.00 до 6.00), 8.24 «Работает эвакуатор».
По информации администрации города Ижевска, сегодня, 16 февраля, снегоочистка будет проводиться по улице Краева, от пер. Революционный до ул. Коммунаров.
С 18.00 будет производиться установка знаков, с 22.00 начнется уборка улиц от снега и работа эвакуатора.
Отмечается, график может корректироваться в зависимости от погодных условий, требований заказчика и предписаний ГИБДД.
Городские власти обращаются к горожанам с просьбой не оставлять автомобили вдоль городских магистралей, особенно в ночное время, а также на участках улично-дорожной сети, где планируется уборка снега, так как это мешает работе коммунальной техники.
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