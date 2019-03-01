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Парки Ижевска. Стратегия развития малого бизнеса: ждём желающих работать

1 марта
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12 марта в 15.00 на территории Центра современной драматургии и режиссуры (ЦСДР I Конюшня, адрес: Милиционная, 4) состоится презентация «Стратегии развития малого бизнеса в Парках Ижевска».

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Представители команды «Парки Ижевска» расскажут о перспективах развития общественных пространств города, а также представят основные направления для развития малого бизнеса.

Кому будет интересна данная встреча? В первую очередь, мы ждём предпринимателей, имеющих действующий бизнес на территории парков, которые хотят продолжать работать в летний сезон. Предлагаем присоединиться начинающим предпринимателям, тем, кто хочет реализовать бизнес-идею и начать сотрудничество на территории общественных пространств. Эта встреча будет полезна бизнесменам, кто хотел бы начать развивать свой бизнес, но на данный момент ограничен в идеях. Будем рады видеть представителей сетей общепита, СМИ и людей, которым небезразлична судьба парков нашего города.

Для вас выступят докладчики: Сергей Буторин, генеральный директор «Парков Ижевска», Юлия Померанцева, заместитель директора по развитию «Парков Ижевска», Игорь Тихонов, менеджер коммерческих проектов «Парков Ижевска».

Записаться на встречу можно на сайте ижпарк.рф, пройдя краткую форму регистрации.

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