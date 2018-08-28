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Парки Ижевска. Проекты для всех

25 августа
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Часто спрашивают о проектах, которые удалось реализовать в парках. Недавно я поделился планами, и мы уже получили реакцию на публикацию статьи – читатели поддержали идею с общественным огородом. Это очень отрадно, когда твои усилия находят отклик у тех, для кого ты это делаешь.

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Расскажу о проектах, которые реализуются в наших парках в самые ближайшие дни. И приглашаю всех принять участие в них. Итак, мы поддержали проект «Музыка летом», и 28 августа на территории фан-зоны пройдёт уникальный Симфонический open air. Виртуозы Государственного симфонического оркестра Удмуртии исполнят бессмертные произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки и многие другие. Это масштабное мероприятие не только красиво, но и познавательно!

25 и 26 августа на территории парка Кирова и фан-зоны пройдёт фестиваль фермерской еды «СВОЁ». Это яркое семейное мероприятие для настоящих любителей русской кухни и отечественных продуктов. Гости фестиваля смогут познакомиться с лучшими сельхозтоваропроизводителями Удмуртии, попробовать и оценить их продукцию, выбрать и купить самое натуральное и полезное. Мы уверены, что на этом празднике каждый сможет найти что-то СВОЁ. Будет и прекрасная музыка, и познавательные мастер-классы, и, конечно, много СВОЕЙ вкусной еды.

В эти дни парк Кирова станет не только аграрной площадкой столицы нашей республики, но и точкой спортивного притяжения. Ведь 25 августа Ижевск принимает III Международный фестиваль скандинавской ходьбы! Событие соберёт спортсменов со всей России и ближнего зарубежья. Скандинавская ходьба с каждым годом набирает популярность, и это ещё одна возможность получить не только представление о виде спорта, но и мастер-класс и советы от практиков. Кстати, ещё можно успеть зарегистрироваться на прохождение дистанции с мастерами на сайте http://udmnordicfest.ru/index.php/reg.

26 августа мы ещё раз приглашаем всех на благотворительный забег #БежимсКузей от «Подари завтра». Участвовать и помогать детям с генетическим заболеванием ихтиоз может каждый! Дистанции и условия участия очень просты. Это будет очень здорово, если мы с вами сможем выделить немного времени в это воскресенье и сделать доброе дело. Все подробности и регистрация на сайте http://kuzyarun.ru/ 25 августа по всей России пройдёт Всероссийская ночь кино. Уже третий год Министерство культуры РФ и Российский фонд кино проводят акцию на тысячах площадках по всей стране для миллионов зрителей. В этом году мы ждём ижевчан и гостей столицы на фан-зоне в 20.00. Вход абсолютно свободный. На большом экране покажут фильмы «Последний богатырь» режиссёра Дмитрия Дьяченко, «Танки» Кима Дружинина о великом переходе в преддверии фашистского вторжения инновационного Т-34 из Харькова в Москву и фантастический «Рубеж» Дмитрия Тюрина.

30 августа всех любителей и почитателей караоке мы снова ждём на фан-зоне. Парки Ижевска вместе с Марией Толстухиной и «СальсаБар» проводят уникальный проект – битву победителей всех сезонов «Поём шансон» и «Подражая Примадонне». Каждый сезон и каждое выступление этих артистов – праздник и маленькое шоу. И всё это будет для вас на красивой сцене, огромном экране и с качественным звуком.

Друзья, и это только часть проектов. Самых ярких, масштабных и интересных. Уверяю вас, в парках можно найти занятие для каждого и для всех, и на каждый день!

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