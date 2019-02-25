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Парки Ижевска. Новый сезон - новые развлечения

25 февраля
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Новый сезон в Парках Ижевска обещает быть крайне насыщенным и полезным для горожан.

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– В этом году аттракционы в Летнем саду начнут работу раньше. Возможно, уже в начале апреля будем принимать первых посетителей, если погода позволит, – заявил Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького».

Кроме того, гостей любимого парка развлечений будет ждать знакомство с пятью новыми аттракционами. С начала сезона заработают «Тополь» и «Луна», которые придутся по нраву любителям экстрима. Чуть позже будут установлены Cotton club, music express и «Башня свободного падения». Также появятся семейные карусели «Бумеранг» и «Летающие слоны». Это аттракционы самого высокого уровня, которые порадуют гостей парка.

С этого года под руководство Парков Ижевска перейдёт городская пристань. Команда уже разрабатывает новую концепцию, подходящую под современные требования и тенденции. Превратить водный вид транспорта в приключение, которое заинтересует ижевчан, – основная цель. Будут разработаны новые маршруты, обустроены места остановок и, конечно же, отремонтированы сами теплоходы.

В парке им. С.М. Кирова планируется построить сразу две вертолётные площадки. Они будут созданы для популяризации туризма у горожан. У каждого желающего появится возможность взглянуть на город с высоты птичьего полёта с борта комфортного и безопасного вертолёта. – При помощи друзей и партнёров стараемся превратить общественные площадки нашего города в точки притяжения для каждого жителя Ижевска. Проекты парков будут реализовываться исключительно на собственные средства и помощь наших партнёров. У нас далеко идущие планы, и только вместе можно сделать много полезных и стоящих вещей для города, – подытожил Сергей Буторин.

Если у вас есть идеи, которые вы хотели бы реализовать в парках, обязательно принимайте участие в конкурсе «Новое в парках Ижевска».

Всю информацию вы найдёте на сайте Ижпарк.рф.

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