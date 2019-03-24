Руководство парков Казани заметило положительную практику Ижевска в создании единого оператора общественных пространств и решило перенять опыт в управлении территориями. Гости посетили Парк им. С.М. Кирова и Летний сад им. М. Горького, побывали в фан-зоне, которая была построена за рекордные 33 дня, а также в Генеральском доме и Музее Ижевска.
За круглым столом обсудили вопросы, волнующие обе стороны, отметили общие черты и тенденции в развитии общественных площадок наших городов. Гостей заинтересовал опыт организации мероприятий на площадках и взаимодействия с государственными структурами, а также с арендаторами. Команду ижевчан, в свою очередь, интересовали вопросы, связанные с безопасностью, популяризацией отдыха и приведением к единообразию дизайна оформления парков.
Коллеги из Татарстана отметили высокие темпы и качество развития общественных пространств нашего города, а также восхитились культурой и бережным обращением с окружающей средой гостей наших парков.
«Желаем команде дирекции парков и скверов Казани удачно войти в летний сезон, не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым высотам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и уверены, что это далеко не последняя наша встреча. Команда «Парки Ижевска» всегда готова к подобным мероприятиям и будет рада передать опыт тем, кому это важно, чтобы делать жизнь горожан с каждым днём лучше!» – сказал Сергей Буторин, генеральный директор «Парков Ижевска».
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