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Парки Ижевска. Казань–Ижевск: дружим командами

22 марта
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В прошедшую субботу Ижевск с дружественным визитом посетила Дирекция парков и скверов Казани. Преодолев расстояние 400 км, команда в составе 18 человек приехала в гости к «Паркам Ижевска». Подобного рода мероприятие – первый опыт и для команды казанцев, и для ижевчан, но однозначно – отправная точка в развитии дружеских отношений двух организаций и городов!

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Руководство парков Казани заметило положительную практику Ижевска в создании единого оператора общественных пространств и решило перенять опыт в управлении территориями. Гости посетили Парк им. С.М. Кирова и Летний сад им. М. Горького, побывали в фан-зоне, которая была построена за рекордные 33 дня, а также в Генеральском доме и Музее Ижевска.

За круглым столом обсудили вопросы, волнующие обе стороны, отметили общие черты и тенденции в развитии общественных площадок наших городов. Гостей заинтересовал опыт организации мероприятий на площадках и взаимодействия с государственными структурами, а также с арендаторами. Команду ижевчан, в свою очередь, интересовали вопросы, связанные с безопасностью, популяризацией отдыха и приведением к единообразию дизайна оформления парков.

Коллеги из Татарстана отметили высокие темпы и качество развития общественных пространств нашего города, а также восхитились культурой и бережным обращением с окружающей средой гостей наших парков.

«Желаем команде дирекции парков и скверов Казани удачно войти в летний сезон, не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым высотам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и уверены, что это далеко не последняя наша встреча. Команда «Парки Ижевска» всегда готова к подобным мероприятиям и будет рада передать опыт тем, кому это важно, чтобы делать жизнь горожан с каждым днём лучше!» – сказал Сергей Буторин, генеральный директор «Парков Ижевска».

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