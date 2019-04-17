По прежним ценам В Удмуртии стартовала подписная кампания на второе полугодие 2019 года...

Главный приоритет - безопасность детей ***Госдума РФ приняла Закон о новых правилах государственных и муниципальных закупок для организации ...

Школьники Ижевска встанут во главе администрации города **Школьники Ижевска на один день сменят парты на кресла в муниципалитете и займут должности руководит...