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Парки Ижевска готовы к открытию летнего сезона

17 апреля
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Уже 20 апреля часть аттракционов в Летнем саду примет первых посетителей. 27 апреля состоится праздник, посвящённый официальному открытию, на который традиционно приглашаются все жители Ижевска.

9260bba65d30f993df8403c726c2e9f2.jpg 760x400 Парки Ижевска готовы к открытию летнего сезона

– Наша команда организует праздник для всех, кто любит гулять в парке Горького и кто с нетерпением ждал открытия летнего сезона, – сообщил Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького». – Для гостей мы готовим массу приятных сюрпризов 27 апреля, подробности расскажем в ближайшее время. Ждём всех на открытии!

В этом году гости смогут прокатиться на новых аттракционах, которые уже начали устанавливать на территории парка. Своё место уже занял «Музыкальный экспресс», рассчитанный на любителей острых ощущений. В ближайшее время для детей будет установлен CosmoJet – уникальный аттракцион с элементами виртуальной реальности, не имеющий аналогов в России. Вновь заработает экстремальный аттракцион «Луна», который понравился большинству гостей в прошлом сезоне, а также ожидается долгожданный запуск «Тополя».

В течение сезона появятся «Летающие слоны», «Бумеранг», «Башня падения», которые, без сомнения, станут украшением парка.

– В этом году продолжаем заниматься развитием и благоустройством территории парка. В планах завершить реконструкцию ограды со стороны ул. Горького. Расчистить пространство возле Генеральского дома, чтобы открыть вид на него и со стороны парка. Сам Генеральский дом нуждается в реконструкции, продолжаются поиски инвестора для его восстановления, – отметил Сергей Буторин.

Обо всех новостях команда «Парки Ижевска» рассказывает в одноимённой группе в «ВКонтакте» и на странице «Инстаграме» @izhpark18.

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