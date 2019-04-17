– Наша команда организует праздник для всех, кто любит гулять в парке Горького и кто с нетерпением ждал открытия летнего сезона, – сообщил Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького». – Для гостей мы готовим массу приятных сюрпризов 27 апреля, подробности расскажем в ближайшее время. Ждём всех на открытии!
В этом году гости смогут прокатиться на новых аттракционах, которые уже начали устанавливать на территории парка. Своё место уже занял «Музыкальный экспресс», рассчитанный на любителей острых ощущений. В ближайшее время для детей будет установлен CosmoJet – уникальный аттракцион с элементами виртуальной реальности, не имеющий аналогов в России. Вновь заработает экстремальный аттракцион «Луна», который понравился большинству гостей в прошлом сезоне, а также ожидается долгожданный запуск «Тополя».
В течение сезона появятся «Летающие слоны», «Бумеранг», «Башня падения», которые, без сомнения, станут украшением парка.
– В этом году продолжаем заниматься развитием и благоустройством территории парка. В планах завершить реконструкцию ограды со стороны ул. Горького. Расчистить пространство возле Генеральского дома, чтобы открыть вид на него и со стороны парка. Сам Генеральский дом нуждается в реконструкции, продолжаются поиски инвестора для его восстановления, – отметил Сергей Буторин.
Обо всех новостях команда «Парки Ижевска» рассказывает в одноимённой группе в «ВКонтакте» и на странице «Инстаграме» @izhpark18.
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