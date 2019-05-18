– Мы получили большое количество запросов от граждан, да и сами хотели продолжать традиции просмотра игр и поддержки нашей сборной в рамках крупных международных соревнований, – сказал Сергей Буторин. – На данный момент показали три игры сборной России, и во всех трёх она одержала победу над соперниками. Считаем, что складывается отличная тенденция.
Поддержать наших ребят пришли около 12 тысяч человек, уверены, это далеко не предел. Самые интересные матчи впереди, и, возможно, нам удастся побить рекорд прошлого года, когда на матч собралось 18 тысяч человек.
Смотрим игры сборной России на главной площадке города! Фан-зона приглашает всех поклонников ледовых баталий поддержать наших ребят в борьбе за главный трофей! Все матчи будут показаны в прямом эфире на самом большом экране города! Приходите вместе с друзьями, приносите флаги, трубы, горны – создадим самую настоящую атмосферу стадиона вместе! Вход абсолютно свободный!
Подробное расписание матчей и вся информация в группе в «ВКонтакте» «Парки Ижевска». 12+
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