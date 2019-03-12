9 марта 2019 года в 10.00 при поддержке:
– #Удмуртиязаряжает
– I LoveSupersport
– Парки Ижевска
состоится забег «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!» – спортивное мероприятие со смыслом.
Забег приурочен к Международному женскому дню 8 Марта. В этот день каждый участник забега подарит милый букет одинокой бабушке, которая проживает в доме престарелых.
Как стать участником?
Участником может стать любой человек, зарегистрировавшийся по ссылке https://izhevsk.ilovesupersport.com/running/otkrytaya–trenirovka–4ba75d10–1e67–4097–bc9d–aec87758b03e. Для участия в забеге не нужна медицинская справка и специальная подготовка – только ваши желание и отличное настроение!
Что нужно сделать:
оплатить стартовый взнос 200 руб*. Все денежные средства пойдут на покупку и упаковку цветов, их доставку в дома престарелых;
если вы не сможете принять участие в забеге, но у вас есть желание сделать доброе дело, оплатите стартовый взнос и подарите цветы бабушке;
выбрать дистанцию – 2,5 или 5 км по парку Кирова;
получить стартовый номер в день проведения забега (выдача номеров начнётся в 09:30 в парке им. С.М. Кирова около центрального входа у сцены).
Как будет проходить забег «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!»?
Забег состоится 9 марта с 10.00 в парке им. С. М. Кирова.
Место встречи и старта – парк им. С. М. Кирова, ул. Кирова, 8а (центральный вход).
Сбор участников в 09.30 для регистрации и получения стартового номера.
Разминка участников с 09.45 на центральной площадке.
Старт в 10.00 на дистанции 2,5 и 5 км.
Сразу после завершения забега на главной сцене парка им. С. М. Кирова будет объявлено количество финишёров и сумма, которую удалось собрать всем вместе. А участников угостят горячим чаем и сладостями.
Фото– и видеоотчёт о доставке и вручении подарков будет размещён на информационных порталах города.
Приглашаем всех 9 марта на забег «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!». Это отличный способ сделать праздник 8 Марта доступным и запоминающимся для многих и многих добрых людей.
*Оплата принимается по следующим реквизитам:
Для оплаты слота вам необходимо сделать пожертвование в благотворительный фонд «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Р/с 40703810368000000485
ИНН 7707083893
БИК 049401601
В поле «назначение платежа» указать «цветы бабушке»
Для вашего удобства можно оплатить стартовый взнос при помощи QR–кода
Подробную информацию о фонде можно найти на сайте www.izhdobro.ru
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