Главная » Общество » Парки Ижевска. 9 марта в парке им. С.М. Кирова забег с таким названием пройдёт «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!»

Парки Ижевска. 9 марта в парке им. С.М. Кирова забег с таким названием пройдёт «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!»

8 марта
0

Пожалуй, лучшая возможность порадовать своих любимых – это подарить цветы! Вдвойне приятно получить цветы в подарок от незнакомого человека. А если незнакомый человек подарит цветы одинокой бабушке, то такой подарок она не забудет никогда!

%d0%9f%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8 %d0%98%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0 Парки Ижевска. 9 марта в парке им. С.М. Кирова забег с таким названием пройдёт «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!»

9 марта 2019 года в 10.00 при поддержке:

– #Удмуртиязаряжает

– I LoveSupersport

– Парки Ижевска

состоится забег «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!» – спортивное мероприятие со смыслом.

Забег приурочен к Международному женскому дню 8 Марта. В этот день каждый участник забега подарит милый букет одинокой бабушке, которая проживает в доме престарелых.

Как стать участником?

Участником может стать любой человек, зарегистрировавшийся по ссылке https://izhevsk.ilovesupersport.com/running/otkrytaya–trenirovka–4ba75d10–1e67–4097–bc9d–aec87758b03e. Для участия в забеге не нужна медицинская справка и специальная подготовка – только ваши желание и отличное настроение!

Что нужно сделать:

 оплатить стартовый взнос 200 руб*. Все денежные средства пойдут на покупку и упаковку цветов, их доставку в дома престарелых;

 если вы не сможете принять участие в забеге, но у вас есть желание сделать доброе дело, оплатите стартовый взнос и подарите цветы бабушке;

 выбрать дистанцию – 2,5 или 5 км по парку Кирова;

 получить стартовый номер в день проведения забега (выдача номеров начнётся в 09:30 в парке им. С.М. Кирова около центрального входа у сцены).

Как будет проходить забег «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!»?

Забег состоится 9 марта с 10.00 в парке им. С. М. Кирова.

Место встречи и старта – парк им. С. М. Кирова, ул. Кирова, 8а (центральный вход).

Сбор участников в 09.30 для регистрации и получения стартового номера.

Разминка участников с 09.45 на центральной площадке.

Старт в 10.00 на дистанции 2,5 и 5 км.

Сразу после завершения забега на главной сцене парка им. С. М. Кирова будет объявлено количество финишёров и сумма, которую удалось собрать всем вместе. А участников угостят горячим чаем и сладостями.

Фото– и видеоотчёт о доставке и вручении подарков будет размещён на информационных порталах города.

Приглашаем всех 9 марта на забег «ПОДАРИ ЦВЕТЫ БАБУШКЕ!». Это отличный способ сделать праздник 8 Марта доступным и запоминающимся для многих и многих добрых людей.

*Оплата принимается по следующим реквизитам:

Для оплаты слота вам необходимо сделать пожертвование в благотворительный фонд «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

Р/с 40703810368000000485

ИНН 7707083893

БИК 049401601

В поле «назначение платежа» указать «цветы бабушке»

Для вашего удобства можно оплатить стартовый взнос при помощи QR–кода

Подробную информацию о фонде можно найти на сайте www.izhdobro.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Кофемолка. Ольга Абрамова: «Моя дочь работала скотником»
11 марта
**Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии рассказала о своих детских игрушках, о том, к...
Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия
11 марта
**Правительство Удмуртской Республики обнародовало республиканский план празднования 100–летия со дня...
Сколько воды утечёт. В Удмуртии озвучили предварительный прогноз на прохождение весеннего паводка
11 марта
**Точного прогноза на прохождение паводка в республике ещё нет. Появится он ближе к концу марта, посл...
В Театре оперы и балета поздравили женщин Удмуртии
11 марта
**В Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского 5 и 6 марта ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо