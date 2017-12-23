Это один из примеров обновления социально значимых сегментов автопарка муниципальных образований Удмуртии.
Парк школьных автобусов в Удмуртии пополняется благодаря средствам регионального и федерального бюджетов. Так, в рамках регионального финансирования летом 2017 года было закуплено и направлено в районы восемь новых школьных автобусов ПАЗ на 22 пассажирских места. Получателями техники стали Балезинский, Воткинский, Кезский, Кизнерский, Можгинский, Сарапульский, Увинский и Шарканский районы Удмуртии.
Кроме того, до конца года еще 14 автобусов, приобретенных за счет федерального бюджета, будут официально переданы в школы четырнадцати районов.
Таким образом, в общей сложности за 2017 год школы Удмуртии получат 26 новых единиц техники, которая будет распределена в соответствии с первоочередными потребностями муниципальных образований республики.
По словам министра образования и науки республики Светланы Болотниковой, это шаг вперед, но реальная потребность выше.
‒ Школьные автобусы Удмуртии ежедневно подвозят до места учебы более 10 тысяч обучающихся по 611 маршрутам. Эту работу выполняют 318 автобусов, еще несколько десятков эксплуатируются по мере необходимости. Такой большой парк нуждается в постоянном обновлении. В республике принята «дорожная карта», позволяющая заниматься обновлением в плановом порядке. Поставка техники 2017 года – один из ее этапов, - отметила Светлана Болотникова.
Также в регионе обновляется парк санитарных автомобилей. Благодаря финансированию из регионального и федерального бюджетов Удмуртия получит в 2017 году 60 новых «скорых».
Поставка в российские регионы школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи осуществляется на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2017 года. За счет федерального бюджета в Удмуртскую Республику поступит 35 автомобилей скорой медицинской помощи и 14 школьных автобусов.
Средства на их приобретение выделены из резервного фонда Правительства России. Вся техника закупается напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.
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