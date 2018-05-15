«Мы наводили порядок в «Птичьей столовой» под аккомпанемент саксофона и баяна. И это было незабываемо. Работать в такой обстановке одно удовольствие. Мы и отлично провели время, и сделали большой подарок нашему любимому парку. И, конечно, теперь мы еще более бережно будем относиться к этому месту. Ведь собственный труд ценится выше. Желаем парку Кирова процветания и больше ярких праздников» - поделились участники мероприятия.
Помимо субботника в честь открытия сезона состоялся велопробег, в котором приняли участие более 40 участников. Гости парка играли в футбол с женской футбольной командой «Торпедо» Ижевск, пели песни, участвовали в мастер-классе по Скандинавской ходьбе, для детей работали 2 дополнительные развлекательные зоны.
В завершении мероприятия организаторы провели розыгрыш подарков.
Напомним, что субботник в парке им.С.М.Кирова проходил в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна»2018, проводимого Неправительственным экологическим фондом им.В.И.Вернадского. В адрес фонда отправлен отчет и заявка на участие в конкурсе на лучший короткометражный ролик об экологическом мероприятии. Итоги конкурсов будут подведены 5 июня в Москве.
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