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Парк им.С.М.Кирова открыл новый сезон

14 мая
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12 мая в парке им.С.М.Кирова состоялось открытие нового сезона. Более 400 гостей парка приняли участие в грандиозном субботнике, организованным Парками Ижевска, радио «Адам» и газетой «Ясно». Парковые герои собрали более 500 мешков старой листвы на территории площадью 800 кв.м, почистили «Птичью столовую», повесили новые кормушки для птиц, высадили цветы.

Img 8741 Парк им.С.М.Кирова открыл новый сезон

«Мы наводили порядок в «Птичьей столовой» под аккомпанемент саксофона и баяна. И это было незабываемо. Работать в такой обстановке одно удовольствие. Мы и отлично провели время, и сделали большой подарок нашему любимому парку. И, конечно, теперь мы еще более бережно будем относиться к этому месту. Ведь собственный труд ценится выше. Желаем парку Кирова процветания и больше ярких праздников» - поделились участники мероприятия.

Помимо субботника в честь открытия сезона состоялся велопробег, в котором приняли участие более 40 участников. Гости парка играли в футбол с женской футбольной командой «Торпедо» Ижевск, пели песни, участвовали в мастер-классе по Скандинавской ходьбе, для детей работали 2 дополнительные развлекательные зоны.

В завершении мероприятия организаторы провели розыгрыш подарков.

Напомним, что субботник в парке им.С.М.Кирова проходил в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна»2018, проводимого Неправительственным экологическим фондом им.В.И.Вернадского. В адрес фонда отправлен отчет и заявка на участие в конкурсе на лучший короткометражный ролик об экологическом мероприятии. Итоги конкурсов будут подведены 5 июня в Москве.

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