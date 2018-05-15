Ярослав Семенов представил коллективу «Ижавиа» нового руководителя Новым генеральным директором авиакомпании назначен Александр Синельников, который до этого занимал ря...

В Удмуртии проходит акция в поддержку ветеранов «Красная гвоздика» В Удмуртии 1 мая по инициативе благотворительного фонда «Память поколений», стартовала акция в поддер...

В Сарапуле состоялось Открытие Центрального сквера Торжественное открытие Центрального сквера в Сарапуле стало украшением вечерней программы праздновани...