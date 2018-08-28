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Паралимпизм. С призом из Канады

25 августа
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Велогонщики - чемпион мира 2018 года Арслан Гильмутдинов и двукратный серебряный призёр чемпионата мира Сергей Пудов вернулись 22 августа с очередными спортивными призами из Канады.

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Они приехали на заключительный этап Кубка мира в ранге лидеров. И уверенно остались лучшими в своих категориях.

В индивидуальной гонке с раздельного старта Арслан и Сергей заняли первые места в своём классе спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

И в групповой гонке Сергей Пудов финишировал первым, а Арслан Гильмутдинов стал бронзовым призёром, отстав от победителя на 2,11 секунды. Этого результата с запасом хватило, чтобы тоже стать обладателем Кубка мира.

Вместе со спортсменами поздравляем их тренера Юрия Митриченко. Стремление проверять свои силы в велосипедной многодневной гонке «Удмуртской правды» с обычными спортсменами оказалось правильным.

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Автор статьи

Александр НИКОЛАЕВ Все материалы этого автора

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